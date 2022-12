RUGBY. Stade Toulousain. ''Pas de quoi avoir le melon'', estime Thomas Ramos après la tournée

Ce samedi, l'arrière du XV de France Thomas Ramos sera titulaire avec le Stade Toulousain face à l'USAP en Top 14. Il espère conserver sa bonne dynamique.

Ramos / Jaminet - Pourquoi cette concurrence est-elle une excellente chose pour Toulouse et les Bleus ?Thomas Ramos a été un des meilleurs Tricolores lors des tests de novembre. Sa précision face aux perches ainsi que sa sérénité sous les ballons hauts ont été précieuses pour le XV de France lors de matchs tendus face aux Wallabies et l'Afrique du Sud. Ce samedi, il sera titulaire face à l'USAP en Top 14. Au repos depuis la fin de la tournée, il entend bien poursuivre sur sa lancée avec Toulouse en championnat comme en Champions Cup. "L'avantage d'être bien dans son club, c'est lorsqu'on est absent pendant un mois, on retrouve très rapidement des automatismes. Il faut juste reprendre goût à la vie de club, et ça se fait très facilement." Très en vue avec les Bleus, il veut continuer d'apporter sa pierre à l'édifice toulousain. Ses prestations en club auront forcément un impact sur son avenir avec le XV de France. Il sait à ce titre que ça peut aller très vite au niveau international.

Ça faisait un petit moment que je galérai en équipe de France, que je n'avais pas trop de temps de jeu. Forcément, quand on a l'opportunité d'en avoir, ça fait beaucoup de bien, ça fait plaisir. Il n'y a pas de quoi avoir le melon parce que j'ai fait trois matchs avec le XV de France.

RUGBY. Top 14. Brillant à l'ouverture, Thomas Ramos a-t-il une préférence pour le numéro 10 ?Ce samedi, Ramos va retrouver le poste d'arrière avec Toulouse comme les Bleus, avec Romain Ntamack à l'ouverture. Suite à la blessure de ce dernier, c'est lui qui avait assuré, et avec la manière, au poste d'ouvreur. Ce qui lui importe avant tout, c'est de jouer. Peu importe où le staff décide de l'aligner. Néanmoins, cette faculté à pouvoir jouer en 10 pourrait faire les affaires du Stade Toulousains qui pourrait s'en servir lors de lancement avec Ramos à l'ouverture et Ntamack au centre. Des options de plus pour mettre à mal les défenses adverses. Une polyvalence que possède aussi son coéquipier en club et chez les Bleus, Meylvin Jaminet pour l'heure blessé. 15 de France. Thomas Ramos : ‘‘Je sais ce que demande le rugby international’’