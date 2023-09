RUGBY. Record de précocité pour Louis Bielle-Biarrey, quand les jeunes marquent la Coupe du monde !

Ce week-end face à l'Uruguay, Louis Bielle-Barey sera officiellement le plus jeune joueur du XV de France à participer à un match de Coupe du monde. Regardons ce qui a été fait avant lui.

Pour le XV de France

Titulaire sur l'aile de l'équipe de France, Louis Bielle-Barey va connaître sa quatrième sélection en Bleu, mais surtout sa première en Coupe du monde. Au coup d'envoi du match, le Bordelais deviendra le plus jeune joueur français à jouer en Coupe du monde, devant un certain Romain Ntamack, grand absent du mondial. LBB aura donc 20 ans et 88 jours au moment du match, tandis que Ntamack avait 20 ans et 143 jours lorsqu'il a joué face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2019.

Un peu plus vieux que ces deux joueurs, le troisième plus jeune joueur du XV de France à avoir joué avec en Coupe du monde n'est autre que Jean-Marc Doussain. Le demi de mêlée du LOU avait été sélectionné par Marc Lièvremont, lors de la Coupe du monde 2011. Fait assez rare, ce dernier n'est rentré qu'à la 76ᵉ minute, lors de la finale perdue à Eden Park face aux Blacks. Il avait 20 ans et 223 jours.

Ensuite, c'est au tour de Frédéric Michalak de faire partie de ce classement ! L'ouvreur légendaire du XV de France avait fait ses débuts pendant la Coupe du monde 2003, à 20 ans et 359 jours. Ce dernier avait fêté ses 21 ans durant la compétition, où il avait joué pas moins de 5 rencontres. Michalak aurait pu être le premier de cette liste si le mondial avait eu lieu plus tôt dans l'année, car il avait déjà 14 sélections.

On poursuit avec un autre ancien toulousain, l'arrière Clément Poitrenaud. C'est lors de cette même Coupe du monde 2003 que le jeune numéro 15 avait gagné la confiance de Bernard Laporte, à 21 ans et 143 jours. Comme Michalak, Poitrenaud avait eu du temps de jeu durant la compétition, et avait aussi connu une dizaine de fois le niveau international.

Pour finir, le dernier joueur que nous allons citer est désormais un cadre du XV de France, Gaël Fickou ! Le Racingman avait 21 ans et 176 au moment d'affronter l'Italie et de remplacer Yohan Huget. Néanmoins, Fickou comptait déjà 15 sélections avec le XV de France, et avait été sélectionné à 18 ans tout juste ! Aujourd'hui, à 29 ans, le centre enregistre 83 capes, et sera un des leaders de l'édition 2023.

Le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du monde

Si Louis Bielle-Barey est précoce, et qu'il fera partie des cadets de la compétition, d'autres joueurs ont commencé la compétition en étant encore plus jeune. Nous n'allons pas citer tous les joueurs, mais uniquement le plus jeune, qui est Vasil Lobzhanidze, l'actuel demi de mêlée de Brive et de la Géorgie.

Ce dernier avait 18 ans et 340 jours en 2015 contre les Tonga, et il avait fait sensation avec d'excellentes performances. Il avait notamment joué la Coupe du monde en étant titulaire, et n'avait aucun match professionnel à ce moment-là. Ce mondial lui avait permis de signer en Top 14 à Brive et depuis, à 26 ans, il comptabilise 109 matchs avec le club corrézien. Cette année, Lobzhanidze est aussi titulaire à la charnière de la Géorgie.

Le plus jeune marqueur de l'histoire de la Coupe du monde

Même si Louis Bielle-Barey marque face à l'Uruguay ce jeudi soir, il ne sera tout de même pas le plus jeune marqueur de l'histoire de la Coupe du monde. Ce record appartient au Gallois George North, qui avait inscrit un essai à 19 ans et 166 jours ! Ce dernier avait planté lors de la Coupe du monde 2011 face à la Namibie, il y a 12 ans ! Aujourd'hui, le centre ou ailier participe à sa quatrième compétition, à 31 ans, avec 115 sélections au compteur ! Un exemple de longévité, qui a d'ailleurs marqué un essai important face aux Fidji pour le premier match du XV du Poireau.

