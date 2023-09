RUGBY. COUPE DU MONDE. Comment Thomas Ramos est devenu une pierre angulaire du XV de France ?

L'arrière du XV de France Thomas Ramos est devenu une pierre angulaire des Bleus. Sa force de caractère et sa détermination lui ont permis de gravir les échelons.

C'est devenu une habitude pour ce XV de France depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Même bousculés et menés au score, ces Bleus ne semblent jamais paniquer. Si leur défense a été leur point fort au début du mandat, désormais, c'est le mental de l'équipe qui est à toutes épreuves. Les Tricolores l'avaient déjà prouvé contre l'Australie (30-29) et l'Afrique du Sud (30-26) lors de la Tournée de 2022 en allant chercher la victoire en fin de match. Contre la Nouvelle-Zélande, ils ont montré beaucoup de maturité après avoir encaissé un essai dès l'entame. Bien que pris par l'événement dans la chaleur du Stade de France, ils sont restés dans le match. Ils ont même tourné en tête à la pause.



Il faut dire que cette équipe de France possède non pas un leader mais plusieurs. Si Antoine Dupont est le capitaine, il est épaulé par plusieurs joueurs dans chacune des lignes. On se rappelle que le staff avait réuni plusieurs joueurs au moment de confier le brassard après la blessure de Charles Ollivon. Comme ce dernier, Marchand, Alldritt ou encore Fickou auraient tous pu être désignés. On pourrait même rajouter Thomas Ramos à la liste. Si son rôle d'arrière le place loin du jeu, il possède une vision et un mental qui font de lui l'un des éléments les plus importants du XV de France à l'heure actuelle. Il ne serait d'ailleurs pas le premier numéro 15 à être capitaine. Avant lui, Serge Blanco avait déjà occupé ce rôle.



Excellent buteur, ô combien précieux pour les Bleus comme il l'a montré contre la Nouvelle-Zélande avec 17 points au pied, il possède une sérénité et une confiance en lui qui sont une source d'inspiration pour ses coéquipiers. Pourtant, il fut un temps où sa place de titulaire n'était pas assurée. Face à la concurrence de Bouthier, Dulin et plus récemment Jaminet, Ramos n'a jamais douté. Et ça, c'est son épouse qui le raconte le mieux via L'Equipe.

Thomas s’est construit ce mental de par les expériences qu’il a vécues. Quand je l’ai connu, il avait à peine 20 ans, il avait déjà ce fond de caractère. Mais avec moins d’assurance et plus de doute en lui. Il s’est construit seul. Il a souvent été remis en question. Il n’a jamais cessé de prouver. Mais ce qui est surprenant chez lui, c’est son calme. Peu importe les situations, il se veut rassurant. Systématiquement.

Elle se souvient notamment de la période où il a eu moins de temps avec le XV de France, notamment lors du Tournoi qui a vu la France remporter le Grand Chelem en 2022. A l'époque, c'est Jaminet, alors joueur de l'USAP qui avait enchaîné tous les matchs. Le Catalan a ensuite été annoncé à Toulouse au même titre que l'Italien Ange Capuozzo. Ça ne sentait pas très bon pour Ramos et sa compagne redoutait un départ de la Ville rose. Mais il a montré une fois plus à quel point il était déterminé : "Le jour où nous en avons parlé, je le revois assis sur notre canapé. Thomas avait son regard noir. Il m’a dit : « Hors de question ! Ne t’inquiète pas, ça va le faire. » Il a toujours eu cette détermination. Mais son mental s’est endurci d’année en année. À chaque fois, il a gravi des paliers."



Formé à Toulouse, il avait été envoyé à Colomiers pour avoir plus de temps de jeu et d'expérience en Pro D2. Une saison qui lui a permis de se montrer sous son meilleur jour. L'année suivante, il s'installait à l'arrière avec le Stade avant de connaître ses premières sélections en 2019. Une année marquée par l'épisode de la Coupe du monde et son départ du Japon sur fond de blessure et de polémique. Un coup dur pour le joueur mais qui lui a sans doute été bénéfique. "De mon côté, j’avais la sensation que notre monde s’effondrait. Thomas a accusé le coup, mais très vite, il a rebasculé", confie son épouse.



Désormais, rien ne semble pouvoir atteindre Thomas Ramos. Rassurant à l'arrière pour ses coéquipiers comme pour les supporters, il est un atout essentiel pour le XV de France. Il fait partie de ces joueurs qui sont seulement décisifs à chaque sortie, et qui font rarement de très mauvais matchs. Et ce qui fait la force des Bleus à présent, c'est qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Des joueurs à la fois talentueux et en pleine confiance à qui le staff a donné toutes les cartes pour remporter le premier titre mondial de la France.