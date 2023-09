RUGBY. COUPE DU MONDE. Le superbe geste de James O'Connor envers un enfant victime d'une arnaque

L'ancien international australien James O'Connor a permis à un jeune fan du XV de France d'assister au match d'ouverture de la Coupe du monde face aux All Blacks.

VIDEO. COUPE DU MONDE. Quand Flower of Scotland réunit les supporters sud-africains et écossais, on ADORE 😍Ce début de Coupe du monde est marqué par une belle histoire entre l'ancien international australien James O'Connor et un jeune supporter tricolore, Lino. Venu assister au match d'ouverture du Mondial entre la France et la Nouvelle-Zélande avec son père, il a eu la très mauvaise surprise de découvrir que les billets pour ce choc étaient faux.



Imaginez la déception du jeune fan et de son père après six heures de route. Mais comme l'a dit un grand philosophe, la vie, "c'est d'abord des rencontres, des gens qui m’ont tendu la main".



Lino et son père sont alors tombés sur l'ancien joueur de Toulon aux abords du stade. "Timing, karma, destin ou chance", JOC s'est alors retrouvé avec un nouvel ami alors que la personne qui devait l'accompagner était en retard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James O'Connor (@jamesoconnor832)

C'est drôle comme la vie fonctionne parfois. Lino et son père se sont fait arnaquer lors du match et ont voyagé 6 heures rien que pour cette ouverture de la Coupe du monde, vous pouvez donc imaginer la déception. Synchronicité/karma/destin/chance par hasard mon pote était en retard (très tard) donc j'ai maintenant un nouvel ami 😁 Lino a accepté le ticket et le reste appartient à l'histoire.. nous avons passé un très bon moment. J'ai définitivement testé mon français, c'est sûr. Quel beau début de Coupe & compagnie encore meilleure

Le genre de rencontre et d'histoire qui te marque à vie. On imagine que le petit Lino a montré la photo à tous ses copains et qu'il en parlera encore dans 20 ans.



Son père n'a pas manqué de commenter la publication de l'Australien en le remerciant pour sa générosité. Une belle histoire comme on les aime.

Mon fils Lino a vécu une histoire hors du commun, hors du temps grâce à toi James et Sébastien (le copain en retard !!!). Tu l’as comblé de joie et de bonheur… ses yeux en brillent encore et pour longtemps. Je n’oublierais jamais ce que tu as fait pour mon fils. Tu es une très belle personne ainsi que Sébastien. MERCI MERCI MERCI