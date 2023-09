VIDEO. COUPE DU MONDE. Quand Flower of Scotland réunit les supporters sud-africains et écossais, on ADORE 😍

Dans cette vidéo, on peut voir les fans des Springboks reprendre Flower of Scotland avec les supporters du XV du Chardon dans une atmosphère très rugby.

COUPE DU MONDE. Polémique autour des hymnes chantés par les enfants : quelles solutions ?Le premier week-end de la Coupe du monde a déjà été très riche. On a déjà eu droit à quelques polémiques autour de l'arbitrage, mais aussi à des critiques concernant les hymnes, sans oublier les problèmes d'acheminement des supporters à Marseille ou encore à Bordeaux. Bref, la coupe du monde est lancée !



On a également eu droit à des images fortes avec le haka mémorable des All Blacks face au XV de France ; le premier match de Coupe du monde du Chili face au Japon ; ou encore la grande déception des Fidjiens qui n'ont pas réussi à renverser le Pays de Galles.



Malgré quelques petits couacs, l'ambiance et la fête sont au rendez-vous dans les stades comme autour. En témoigne cette scène entre supporters de l'Afrique du Sud et de l'Ecosse en marge du choc qui a eu lieu dimanche à Marseille.







Sur les images, on peut voir les fans des Springboks reprendre l'hymne écossais Flower of Scotland avec les supporters du XV du Chardon dans une atmosphère très rugby comme on aime tant en voir.



Pour rappel, c'est l'Afrique du Sud qui a remporté ce match face aux coéquipiers de Finn Russell dans une rencontre âprement disputée, 18 à 3. Deux essais dès la reprise ont suffi aux champions du monde pour faire la différence. A portée, mais en manque d'inspiration et de puissance face aux Sud-Africains, les Écossais ont raté le coche lors de ce premier match.



Cette semaine, le XV du Chardon est au repos. Il faudra attendre le 24 septembre pour voir Russell et ses compatriotes affronter les Tonga du côté de Nice. Des Tongiens qui se frottent à l'Irlande ce week-end.



Quant aux Sud-Africains, ils enchaînent cette semaine face à des Roumains qui ont pris une fessée face aux Irlandais. L'addition devrait à nouveau être salée pour les Chênes.