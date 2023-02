RUGBY. Quel club de Top 14 a le mieux géré les doublons du 6 Nations l'an passé ?

Alors que le Tournoi des 6 Nations commence ce week-end, bons nombres de joueurs ne seront pas à disposition de leur club. Durant cette période, tout semble être relancé en Top 14 !

Parmi les équipes qui n'étaient pas arrivées à gérer au mieux les doublons la saison passée, le Stade Toulousain est en pole position. En effet, les joueurs de la ville rose n'étaient pas parvenus à garder le même standing lorsque la majorité de leurs cadres étaient partis en sélection. A contrario, des clubs avaient réussi à tirer leurs épingles du jeu, en profitant des failles des cadors du Top 14. L'année dernière, le tournoi des 6 Nations avait débuté du 5 novembre au 19 mars, de la 17ème journée à la 20ème journée du Top 14. Voyons voir les 3 clubs qui ont le plus profité de cette période de doublon.

Le Racing 92 avait pris des points précieux

L'année dernière, le Racing 92 avait profité de la période des doublons pour engranger bons nombres de points au classement. Durant ces 5 journées (avec la 13ème journée rattrapée), les Racingmens ont gagné 4 rencontres, avec 3 victoires à domicile, contre Brive, Pau et le Castres Olympique. Les ciels et blancs avaient également réussi une belle performance sur la pelouse de Chaban-Delmas (13-16). Au final, ces points auront servi aux coéquipiers de Finn Russell à se qualifier à la fin de l'année, en terminant à la sixième place du Top 14.

Castres avait impressionné

Castres n'a pas fini premier de la saison régulière pour rien l'année dernière. Les Tarnais avaient réalisé une fin de saison impressionnante, et notamment durant la période du Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Pierre-Henri Broncan avaient gagné 3 matchs sur les 4 disputés. Ils avaient alors battu le RC Toulon à l'extérieur, ainsi que des victoires à domicile contre Montpellier et le LOU. Une seule défaite contre le Racing 92 avait été concédée. Cette régularité peut être expliquée par le fait qu'aucun joueur de Castres n'avait été appelé par l'encadrement du 15 de France. Cette année, les Castrais seront privés de leur talonneur, Gaëtan Barlot.

Montpellier était passé en mode champion

Le MHR n'avait pas chômé la saison passée durant la période doublons ! C'est même l'équipe qui avait le mieux réussi ses matchs en l'absence des internationaux en Top 14. Les Montpelliérains avaient réussi à gagner 4 de leurs 6 rencontres, en l'emportant sur la pelouse de La Rochelle, et en ayant fait match nul contre Brive, également à l'extérieur. De plus, le MHR s'était imposé sur la pelouse de La Rochelle, et avait aussi pris le point de bonus offensif à domicile face au Stade Français. Les hommes de Philippe Saint-André avaient aussi dû rattraper la 14ème journée, face à leurs voisins toulonnais et une fois de plus, ils avaient réussi à prendre le meilleur. Au terme de cette période doublon, Montpellier avait rattrapé son retard au classement général et s'était bien implanté dans les trois premières places du Top 14.

