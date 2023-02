15 de France. En cas de Grand Chelem, nos Bleus pourraient égaler un record mondial !

Après 13 victoires d'affilées, qui est déjà une première dans l'histoire du 15 de France, nos Bleus courent désormais après un autre record, encore plus fou !

Pour rejoindre les All Blacks et l'Angleterre

Cette année, le Tournoi des 6 Nations a un enjeu particulièrement important, et semble compter double ! En effet, premièrement, jamais dans l'histoire du 15 de France, une équipe n'est parvenue à remporter deux Grands Chelems d'affilée, ce qui placerait un peu plus cette génération dorée dans les livres d'histoire. Puis, le deuxième enjeu de cette édition 2023 réside à l'échelle internationale, car en cas de Grand Chelem de l'équipe de France, le record des All Blacks et de nos meilleurs ennemis, les Anglais, serait alors égalé. Ce record n'est autre que le nombre de victoires consécutives d'une sélection, qui s'élève à 18 victoires pour la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Pour les Néo-zélandais, cette série est intervenue entre août 2015 et novembre 2016, là où les Kiwis survolaient outrageusement la scène internationale, et balayaient toutes les oppositions sur leur chemin. Ils avaient alors perdu contre l'Irlande, à Chicago, sur le score de 29 à 40 en faveur du XV du Trèfle. Ensuite, ce sont les Anglais, qui avaient réussi à égaler cet exploit, en entamant leur longue série en mars 2015 face à l'Écosse, pour ensuite perdre à Dublin, une nouvelle fois face à l'Irlande (13-9), en mars 2017 lors du Tournoi des 6 Nations. Cette année-là, les hommes d'Eddie Jones étaient passés tout près d'un deuxième Grand Chelem d'affilée, ainsi que d'une série record de victoires ! Hasard du calendrier, si les Néo-zélandais ou les Anglais ont réalisé leur record sur la même période, les deux équipes ne se sont pourtant jamais rencontrées, ce qui a été un mal pour un bien au final. Mais alors, nos Bleus sont-ils capables d'un tel exploit cette année ?

Un calendrier compliqué pour l'équipe de France !

Avec 3 déplacements sur 5 matchs, l'équipe de France est loin d'être privilégiée dans cette édition 2023 du Tournoi des 6 Nations. De plus, un déplacement en Irlande lors de la deuxième journée pourrait déjà annihiler les espoirs tricolores, d'un deuxième sacre dans le Tournoi. Ce match sera sans doute le plus attendu cette année, entre la première et la deuxième nation au classement mondial. Puis, lors de la 4ème journée, nos Bleus iront défier l'Angleterre à Twickenham, dans un crunch électrique, comme à son habitude, opposant la nouvelle génération anglaise à celle de l'équipe de France. Avec Steve Borthwick à la tête du XV de la Rose, nous ne savons pas ce qui attendra les Bleus, qui devront de toute façon battre les meilleurs pour accéder au titre cette année encore. L'année dernière, la France avait réussi à battre l'Écosse au Murrayfield Stadium, ainsi que le pays de Galles au Millenium de Cardiff. Pour le moment, tous les regards sont focalisés sur le déplacement en Italie, à Rome, qui sera le premier test pour l'équipe de France.

