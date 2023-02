Le XV de rêve du 6 Nations avec trois joueurs de l'équipe de France

À l'occasion du Tournoi des 6 Nations, qui commence ce week-end, le média britannique, Planet Rugby a tenu à nous divulguer son XV légendaire de la compétition !

3 joueurs de l'équipe de France à l'honneur

Le média britannique, Planet Rugby, nous a fait le plaisir de publier le XV légendaire depuis la création du Tournoi des 6 Nations. C'est en 2000, avec la participation de l'Italie, que le Tournoi des 5 nations avait accueilli une sixième équipe. Depuis, la célèbre compétition a vue passer bons nombres de grands champions, qui ont marqué l'histoire de ce sport de leur empreinte ! Voici la composition de cette équipe de rêve.

15 de légende 1 S.Marconnet 2 Keith Wood 3 M.Castrogiovanni 4 P.O'Connel 5 A. Wyn Jones 6 R.Hill 8 S.Parisse 7 S.Warburton 9 A.Dupont 10 J.Wilkinson 11 S.Williams 12 Y.Jauzion 13 B.O'Driscoll 14 J.Robinson 15 S.Hogg

Dans cette folle équipe, nous pouvons retrouver 3 Français, et pas des moindres ! Le premier est un pilier, Sylvain Marconnet, qui compte pas moins de 84 sélections avec l'équipe de France, dont 3 Grands Chelems, en 2002, 2004 et 2010 ! Puis, c'est au tour d'un des meilleurs centres de sa génération d'être mis à l'honneur, Yannick Jauzion ! Le Toulousain aura marqué par son style l'époque où il jouait, en étant nettement plus grand que ses adversaires et dotés d'une rare intelligence de jeu lui permettant de servir ses coéquipiers sur un plateau. Spécialiste des passes après contact, Yannick Jauzion aura remporté le Grand Chelem en 2004, 2007 et 2010, et porté le maillot du 15 de France à 73 reprises. Ensuite, nous pouvons voir l'ancien meilleur joueur du monde figuré dans cette équipe, Antoine Dupont, qui est également le capitaine de l'actuelle équipe de France. Ce dernier n'a participé qu'à "seulement" 20 matchs dans le Tournoi des 6 Nations, mais a déjà marqué l'histoire de la compétition. Il dépasse désormais, sans faire oublier pour autant, des joueurs extrêmement talentueux comme Conor Murray ou bien Ben Youngs. De plus, contrairement à ses camarades tricolores, Dupont a encore de belles années devant lui, et notamment une Coupe du Monde en France.

Puis, nous pouvons ensuite voir de véritables légendes telles que Sir Jonny Wilkinson, ou bien Shane Williams, qui ont tous deux portés le maillot des Lions Britanniques. L'emblématique capitaine de l'Irlande, Paul O'Connel, est, lui aussi, présent pour représenter le XV du Trèfle, tout comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération (si ce n'est le meilleur), Brian O'Driscoll. Enfin, parmi les joueurs encore en activité comme Dupont, le guerrier gallois Alun Wyn Jones est bien présent, avec Sergio Parisse et Stuart Hogg. À noter que le deuxième italien de cette équipe n'est autre que Castrogiovanni, qui complète la première ligne avec Keith Wood, une référence au poste de talonneur. Enfin, les belles heures de l'équipe d'Angleterre au début des années 2000 valent à Jason Robinson, dit "la mobylette", et au solide Richard Hill de faire aussi partie de cette équipe.