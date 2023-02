VIDEO. 6 Nations. Le show Dupont, les appuis déroutants de Thomas, en 2021, les Bleus avaient mystifié l'Italie

Avant le premier match de l'équipe de France de rugby dimanche en Italie dans le 6 Nations, retour sur la démonstration des Bleus en 2021 à Rome.



Comment en 2021, le 15 de France affronte l'Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Le premier match n'est jamais facile à gérer. Et on sait que les Italiens ont à coeur de défier les Tricolores avec, dans un coin de leur tête, les succès des années 2010 à Rome. Seront-ils les premiers à faire tomber les Bleus depuis plus d'un an ? Une chose est sûre, ils auront fort à faire face aux hommes de Fabien Galthié. Lesquels ont progressé, à l'instar des Transalpins, et sont sans doute encore plus forts qu'en 2021. À l'époque, ils avaient pourtant passé 50 points à la Squadra dans un match à sens unique. Les Bleus avaient attaqué pied au plancher avec un essai de Cretin à la 5e minute. Puis le score avait enflé avant l'heure de jeu suite aux réalisations coup sur coup de Fickou et Vincent, suite à de superbes gestes d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée avait servi les centres sur un plateau d'une passe au pied pour le premier et d'un passe en aveugle dans le dos pour le second à la 26e puis à la 29e. Aux citrons, la France était largement devant, 24 à 3. RUGBY. 6 Nations. Comment l'équipe de France est-elle perçue par la presse étrangère ?Malgré plusieurs changements, l'Italie n'a ensuite pas réussi à contenir les assauts tricolores. Dulin à la 48e puis Dupont à la 52e faisant grimper la marque à près de 40 points. La victoire avait choisi son camp, mais les protégés de Galthié n'étaient pas rassasiés pour autant. Teddy Thomas, décisif sur l'essai de son demi de mêlée et en cannes sur la pelouse de Rome, sera récompensé de ses efforts avant l'heure de jeu puis à la 73e pour permettre à l'équipe de France d'atteindre la barre des 50 unités. L'Italie avait bien réduit la marque à la 64e par Sperandio, mais ce jour-là, elle avait pris l'eau de toutes parts. Verra-t-on un match aussi spectaculaire ce dimanche ? Les Bleus prennent cette rencontre très au sérieux. Elle doit les mettre sur de bons rails pour défendre leur titre. On peut s'attendre à une prestation sérieuse et appliquée des Tricolores avant le périlleux déplacement à Dublin le week-end prochain. RUGBY. 6 Nations. Pourquoi l'Italie est le match le plus important pour Willemse et le 15 de France ?