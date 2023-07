RUGBY. Pierre-Henry Broncan a des étoiles pleins les yeux quand il parle des Bleuets

Auprès du Midi Olympique, l’ancien Castrais Pierre-Henry Broncan a affirmé qu’il admirait la sélection jeune du XV de France et en a détaillé les raisons.

En mars dernier, l’information fait le tour de l’Hexagone. Pierre-Henry Broncan allait à l’autre bout du globe et rejoignait le staff de l’Australie pour préparer la Coupe du monde.

Après quelques mois d’exil en Océanie, l’ancien entraîneur de Castres s’exprime auprès du Midi Olympique. Dans un entretien publié le 20 juillet, il n’a pas pu s’empêcher de commenter le récent titre des Bleuets.

Le sélectionneur de France U20 détaille la ''très bonne intelligence'' du rugby tricolore

Broncan, sous le charme des jeunes pousses

Admiratif, il donne son impression autour des jeunes champions du monde. Selon lui, ce titre “prouve à quel point les clubs bossent fort en France”. En parlant des clubs, le technicien insiste sur le fait qu’il cible autant la qualité des formations amateurs, que celle des écuries professionnelles. Très fier du système de formation du rugby hexagonal, il met en avant sa vision de la formation tricolore :

Le rugby français a vraiment une formation de qualité. Il faut le souligner. Nous avons de très bons éducateurs dans les clubs amateurs et désormais de très bons entraîneurs formateurs dans les clubs professionnels. Pour l’équipe de France, c’est du pain béni de recevoir des joueurs de haut niveau en sélection parce qu’ils ont bien travaillé dans leurs structures.”

En clair, il détaille également les réactions qu’ont les étrangers au rapport que les Français entretiennent avec le ballon ovale : “J’en discutais souvent avec Tom Hooper et Carter Gordon, qui sont dans le squad wallaby et avaient tous deux frères à la Coupe du monde moins de 20 ans.[...] Quand j’en parle ici, cela étonne les Anglo-Saxons parce que je raconte combien les journées sont longues chez nous à l’école, mais cela n’empêche pas les gosses d’aller jouer dans les clubs le soir.”

Du côté de Castres, Pierre-Henry Broncan avait participé à l'éclosion de quelques talentueux joueurs passés par les U20 tels que Florent Vanverberghe et Louis Le Brun.

Selon Pierre-Henry Broncan, c’est l’effort commun réalisé après la débâcle de la Coupe du monde 2015 qui a tout changé. Toujours auprès du Midol, il précise que l’ensemble du rugby français s’est mis sur des meilleurs rails après cette humiliation.

Au sommet de cette logique, la participation régulière des espoirs aux échéances de Top 14 et Pro D2 en est la preuve selon lui :

L’invention des JIFF a changé le rugby français et l’ensemble de notre formation, avec l’obligation de les faire jouer, donc de former des jeunes et de les lancer de plus en plus tôt. La rencontre sous pression, c’est ce qui fait le plus progresser. Les gosses, qui jouent en Top 14 et en Pro D2, y sont habitués quand ils arrivent au Mondial moins de 20 ans. Cette compétition est même sûrement plus facile pour eux que les matchs de Top 14 ou de Pro D2.”

