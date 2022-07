RUGBY. À Castres, Pierre-Henry Broncan veut “le moins d'internationaux possibles”

Dans une interview accordée à L’Équipe et parue le 22 juillet dernier, Pierre-Henry Broncan commente le recrutement du Castres Olympique.

L’entraîneur du CO, Pierre-Henry Broncan, s’est exprimé au sujet du recrutement réalisé par son équipe. Neuf joueurs arrivent ou reviennent chez les vice-champions de France. Parmi eux, seul Leone Nakarawa vient d’une écurie de l’élite (RC Toulon). Face à ce recrutement, certains supporters se sont inquiétés d’une dynamique qui manquait d’ambition après la belle saison 2021/2022 du club. Dans un papier de L'Équipe, il commente cette décision :

J'espère que tout le monde va être inquiet, car c'est une saison qui va être très compliquée, parce qu'effectivement, on a vécu une dernière saison exceptionnelle, mais on connaît les armadas qu'il y a en face, et les déceptions de certaines équipes la saison dernière, elles vont être revanchardes. Cela va être compliqué, mais on n'a pas les moyens... On est allé chercher sept joueurs, et deux autres en Fédérale 1, ça fait neuf joueurs en tout. Et aujourd'hui, je préfère avoir neuf joueurs de plus qu'une grosse star qui arrive.”

Par la suite, il évoque également un point inattendu, celui des internationaux. En effet, la tête pensante de l’effectif tarnais déclare qu’il construit un effectif qui a pour but d’être le moins impacté possible par les fenêtres internationales. Il assume pleinement cette décision et déclare : “Ces fenêtres, c'est quand même très dur pour les joueurs, mais aussi pour les clubs. Et on ne va pas se cacher, on a bâti un effectif avec le moins d'internationaux possibles…”