RUGBY. INTERVIEW. RC Auch : ''Dans une équipe qui gagne, il y a toujours un Auscitain''

Après la montée en Nationale 2, le manager du RC Auch Grégory Menkarska a échangé avec nous sur sa saison passée, le futur du club et l'identité de ce dernier.

Actuellement, manager du RC Auch, Greg Menkarska connaît bien l’école auscitaine. Plus jeune, il y est passé. Il joue deux saisons entre 2005 et 2007 avec le Stade Toulousain avant de retourner dans le Gers. Avec sa qualification directe en huitième de finale de Fédérale 1, le club monte en Nationale 2. Cependant, ses envies de phases finales se sont terminées dès la première double confrontation face à Floirac. Une défaite amer, mais qui n’entache pas les plans de Greg Menkarska et de ce RC Auch qui renaît de ses cendres. Seulement 5 ans après la disparition du FCAG, Auch est revenu aussi vite dans le paysage rugbystique français. Une nécessité puisque, comme nous le dit le manager gersois avec humour “Dans une équipe qui gagne, il y a toujours un Auscitain.” Une phrase qui cache une certaine vérité quand on voit le nombre de Bleus passés par l’écurie locale. Sans compter les autres trophées cumulés par Grégory Alldritt et autres Antoine Dupont. RUGBY AMATEUR. Quatre saisons après la liquidation, Auch monte en Nationale !

Entre debrief de la saison et discussion autour de la formation, voici l’entretien du Rugbynistère avec un homme passé sous la houlette de Broncan (père et fils), mais aussi de Guy Novès.