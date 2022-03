RUGBY AMATEUR. Quatre saisons après la liquidation, Auch monte en Nationale !

Bâti sur les vestiges du FCAG, le RC Auch a connu 4 montées en 4 saisons. Une ascension éclair qui force le respect.

C’est la belle histoire du week-end. Grâce à sa très large victoire 43 à 3 contre Peyrehorade, le RC Auch est assuré de participer aux phases finales de Fédérale 1. Ce samedi 26 mars était un jour de fête dans le Gers puisqu’il s’agit de la 4ème montée en 4 saisons d’existence du club. Avant le match, Grégory Menkarska, entraîneur d'Auch, évoquait l’appréhension des phases finales et l’hommage rendu à Henri Poudensan, figure rugbystique du FCAG qui a passé près de 70 ans au sein du club. Auprès de La Dépêche, le coach du RCA déclare :

Il n’y a pas de réussites faciles, ni d’échecs définitifs, quatre montées en quatre saisons avec un titre. Même les plus timorés devront un jour nous féliciter. Ce match est à gagner pour Henri Poudensan, c’est l’hommage que nous lui devons. Aussi, nous avons des supporters qui sont là tous les week-ends même à l’extérieur. Nous leur devons des après-midi plus faciles quand ils regardent les “rouge et blanc”.”



RUGBY. A Auch, on vend des morceaux de la pelouse du stade Jacques-Fouroux pour la bonne cause

En route pour les phases finales pour un titre et une montée en en Nationale !! #RCAG #LesDiablesRouge #AuchEnArmagnac #Gasconha — Rugby Club Auch (@RCAuchGascogne) March 26, 2022

Avec la création de la Nationale 2, le club se voit directement promu après cette écrasante victoire. Mais tout n’est pas terminé pour autant. À l’issue de la saison, les finalistes se qualifient pour la 3ème division : la Nationale 1, l’antichambre de l’élite. RUGBY. Stade Rochelais. Grégory Alldritt, l'autre Gersois qui a été énorme en Champions Cup

FCA👏🏻RCA ❤️🤍🔥🔥 pic.twitter.com/HMDMAJhSuC — Rugby Club Auch (@RCAuchGascogne) March 26, 2022

Condamné par des problèmes financiers, le Football Club Auch Gers a disparu il y a 5 ans. Club mythique du rugby français, l’écurie gasconne avait connu une descente aux enfers en 2013. Après une saison compliquée en Pro D2, le club quitte officiellement le monde professionnel en avril 2014. Vieille de plus d’un siècle, l’institution du rugby local ne s’en relèvera pas et déposera le bilan en 2017. Pourtant, le FCAG à continuer à vivre dans les cœurs des amateurs de rugby pour une raison : son centre de formation. Véritable référence en la matière, ce dernier a disparu avec les différentes rétrogradations du club. Mais ce dernier brille toujours au plus haut niveau. Tous titulaires lors du Grand Chelem, Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Gregory Alldritt y sont notamment originaires.