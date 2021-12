RUGBY. Stade Rochelais. Grégory Alldritt, l'autre Gersois qui été énorme en Champions Cup

Pour l’ouverture de la campagne européenne, le troisième ligne rochelais, Grégory Alldritt, a été auteur d’une performance XXL lors du succès des siens face aux Glasgow Warriors.

Pour la première journée des compétitions européennes, de nombreux joueurs français nous ont offert des prestations remarquées. Comme à son habitude, du côté du Stade Toulousain, c'est le capitaine Antoine Dupont qui a brillé pour le premier match de Champions Cup. Récemment élu meilleur joueur du monde, le demi de mêlée international ne s'est pas reposé sur ses lauriers pour le déplacement à Cardiff. Impliqué sur 4 des 5 essais toulousains, le natif de Lannemezan s'est même offert un essai en solitaire en effaçant les défenseurs sur deux magnifiques feintes de passe. À l'instar du numéro 9 français, le troisième ligne international, Grégory Alldritt, était en feu sur la pelouse de Marcel Deflandre. S'il n'a pas été élu homme du match aux dépens de Reda Wardi, auteur lui aussi d'une prestation remarquée, le Gersois a, lui aussi, impressionné tout au long de la partie.

Des statistiques impressionnantes

Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Si une performance ne se juge pas uniquement sur les statistiques, on peut dire qu’elles confirment une prestation aboutie. Sur la pelouse de Marcel Deflandre, Grégory Alldritt s’est démené durant les 80 minutes de la rencontre. Infatigable en attaque, le troisième ligne est le plus gros porteur de balle de cette première journée européenne avec 19 ballons touchés. Des ballons qu’il a sus bonifier, puisque qu’à 1 m près il était également le joueur avec le plus de mètres parcourus ballon en main. Juste derrière le demi de mêlée toulousain, Antoine Dupont, et l’arrière des Ospreys, Matt Protheroe avec 171 m parcourus ballons en main pour les deux hommes. Alldritt quant à lui, en a parcouru 170. Ajoutez à cela deux franchissements et un bijou de passe décisive sur l’essai de Buliruarua, et on obtient une performance XXL en attaque pour l’international français. Brillant avec le ballon, il ne l’a pas moins été sur les tâches défensives. Deuxième meilleur plaqueur rochelais avec 17 réalisations, derrière Bourgarit qui lui, en a réalisé 19. Le troisième ligne n’a pas ménagé ses efforts défensifs et a même récupéré un ballon durant la partie. Une prestation plus qu’aboutie pour le numéro 8 français, autant ballon en main qu’en défense.

Un retour à son meilleur niveau

Après la longue saison 2020-2021 et deux défaites en finale au compteur, le troisième ligne rochelais avait fini la saison « à bout physiquement, mentalement ». On l’avait retrouvé en début de saison un peu emprunté et en deçà de ce qu’il avait montré auparavant. Des performances qui avait poussé le sélectionneur à mettre Alldritt sur le banc pour le premier match de la tournée de novembre face aux Argentins. Il avait par la suite retrouvé sa place de titulaire au centre de la troisième ligne pour le deuxième test match. Il avait ensuite été très largement au niveau de la rencontre face aux All Blacks. Un des grands artisans de ce succès avec une énergie et une envie débordante tout au long de la rencontre. Depuis son retour de sélection, le Gersois semble être un nouvel homme et avoir retrouvé son niveau de la saison passée.

EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY. Greg Alldritt, de retour à la bonne heureSon entraineur chez les Maritimes, Ronan O'Gara, à fait part de son avis après le succès de son groupe via L'Equipe : « Le match contre les All Blacks lui a donné de la confiance. Aujourd’hui, il a créé des super-brèches, il a donné beaucoup de motivation à l’équipe. Il expose toutes les bonnes valeurs de ce club, c’est un capitaine, un leader avec ses mots et ses performances. C’est un mec qui donne tout pour l’équipe, il a zéro respect pour son corps, il joue tous les matches à fond. Il doit prendre soin de son corps, il est encore jeune. Ce n’est pas possible pour lui de taper dans un mur toute la soirée, il est capable de le faire, mais il est aussi capable de faire des passes. » Une prestation qui a fait aussi réagir son coéquipier Jeremy Sinzelle à la fin du match : « C’est top, ça montre qu’il est en confiance, en forme. C’est sûr qu’il nous a sûrement mis souvent dans l’avancée. Greg, c’est un numéro 8 qui avance, c’est important pour la suite de notre jeu. Tant mieux pour lui, j’espère qu’il va continuer comme ça le match prochain à Bath. » Attention, le centre rochelais a été élogieux envers son troisième ligne, mais n’a pas hésité à rappeler quand ce dernier les a mis en difficulté : « Une fois, il s’est fait arracher un ballon qui nous a mis dans le dur, il faut le dire aussi. » Un Grégory Alldritt en grande forme sur la scène européenne. Une montée en puissance qui se conjugue parfaitement avec le début du prochain Tournoi des 6 Nations dans moins de deux petits mois.