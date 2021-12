RESUME VIDEO. Champions Cup. L'omniprésent Antoine Dupont a fait la totale aux Gallois de Cardiff

Le Stade Toulousain s'est imposé ce samedi après-midi sur la pelouse de Cardiff à la faveur d'une très belle prestation d'Antoine Dupont.

VIDEO. Champions Cup. Un raffut puissant, une course véloce, Antoine Dupont envoie Toulouse à l'essaiLe Stade Toulousain peut remercier Antoine Dupont. Sans son demi de mêlée et face à une équipe de Cardiff avec tous ses moyens humains, cette entrée en matière en Champions Cup aurait été différente. Les Blues ont donné du fil à retordre aux Toulousains. Sans doute avaient-ils bien travaillé à la vidéo et vu que l'UBB ou encore Brive avaient malmené le Stade en mettant beaucoup d'agressivité devant. Ce n'est pas le grand Toulouse qu'on a vu ce samedi après-midi au Pays de Galles. Mais Antoine Dupont, lui, a joué au niveau auquel on le connaît. Décisif sur le premier essai de Jelonch, il y est aussi allé de son essai à la 55e en exploitant un ballon perdu par l'alignement adverse. D'une double feinte de passe, il a mis le feu à la défense pour un essai entre les perches. Dix minutes plus tard, sa vista et un excellent jeu au pied ont permis à Bonneval d'offrir le bonus offensif aux visiteurs. Avant la pause, c'est également lui qui avait percé la défense de Cardiff pour mettre son équipe dans l'avancée. Une course qui débouchera sur l'essai d'Ahki. Si les Toulousains veulent conserver leur titre, ils vont devoir mettre plus d'envie et être plus précis. Car Dupont, qui a logiquement été désigné homme du match, ne pourra pas toujours faire la différence face à des équipes plus solides et expérimentées. Un premier match plein d'enseignements pour le Stade Toulousain.