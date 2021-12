VIDEO. Champions Cup. Un raffut puissant, une course véloce, Antoine Dupont envoie Toulouse à l'essai

Le Stade Toulousain a eu du mal à entrer dans son match de Champions Cup face à Cardiff. Antoine Dupont a débloqué la situation pour l'essai de Jelonch.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Pour défier Toulouse, Cardiff va devoir aligner ses EspoirsFace à une équipe de Cardiff largement remaniée en raison de problèmes liés à la Covid, le Stade Toulousain a connu un début de rencontre brouillon. Les champions d'Europe en titre ont eu du mal à se trouver face à des Gallois agressifs. Ces derniers n'avaient rien à perdre et ils ont jeté toutes leurs forces dans la bataille dès le coup d'envoi. Indisciplinés, et punis par deux pénalités, ils ont cependant été les premiers à marquer par Adams entre les perches. Une réalisation qui a eu le mérite de réveiller les coéquipiers d'Antoine Dupont. Et qui d'autre que le meilleur joueur du monde en 2021 pour mener la charge. Derrière une bonne mêlée, le demi de mêlée a raffuté son vis-à-vis puis mis les cannes au centre du pré. Il a eu la lucidité de servir son compère de la charnière, lequel a donné à Jelonch pour la réponse du champion.