EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY. Greg Alldritt, de retour à la bonne heure

Malgré un début de saison poussif, Alldritt a su laisser passer l'orage, pour revenir dans le XV de départ face aux Blacks. À points nommés.

Non, Grégory Alldritt ne réalise pas le meilleur début de saison de sa (jeune) carrière. Émoussé, moins tranchant et décisif, le Rochelais a semblé payé sa saison dernière XXL avec le club maritime, où il fut clairement l'un des fers de lance aussi bien en Jaune et Noir qu'en Bleu.« (A l'issue de la saison passée) J’étais à bout physiquement, mentalement aussi », a reconnu le principal intéressé. Et alors qu'il a très peu soufflé depuis août et le retour à la compétition sur les bords de l'Atlantique (7 fois titulaire sur 8 possibles, 75 minutes de temps de jeu par match en moyenne), le joueur de Condom n'a pu retrouver le niveau qui était le sien la saison passée, et la sentance est tombée : Greg était sur le banc face à l'Argentine.

Mais le jeune homme aux "poteaux" à la place des cuisses à laissé l'orage passer et su malgré tout rester dans le groupe des Tricolores. Si la concurrence exacerbée par les montées en puissance de Jelonch et Woki en Australie et évoquée par Galthié est vraie, ne nous y trompons pas ; c'est aussi que le staff des Bleus a été témoin de la baisse de régime de son poulain de la 3ème ligne. D'ailleurs, son entrée en jeu face aux Pumas fut tout sauf parfaite. Mais l'ancien auscitain avait au moins retrouvé ce qui le caractérise : son envie à outrance et sa capacité à être au four et au moulin.

Dallaglio en est fan !

Dans la foulée et pour sa 25ème sélection, il retrouvait son numéro 8 chéri face à la Géorgie. Résultat ? Une performance pas flamboyante, mais aboutie, avec un garçon qui a su faire avancer ses partenaires ballon en main, être propre derrière sa mêlée et "coffrer" en haut plusieurs fois les Lelos afin de permettre à la ligne défensive des Bleus de se recontituer. Une donnée souvent occultée, mais bel et bien une des marques de fabrique d'Aldritt pouvant être si importante dans des matchs de très haut niveau où le bateau tangue. "Je l’aime beaucoup, il fait partie des joueurs de demain. Il est vraiment fort", affirmait d'ailleurs le légendaire troisième ligne centre anglais Lawrence Dallaglio (85 capes) pour le Midi Olympique ce lundi, dans la foulée de l'oscar d'argent remis au Rochelais.

Dans un seul match, cela ne le dérange pas de faire vingt plaquages, d’aller ralentir les sorties adverses dans les rucks, de porter quinze ou vingt fois le ballon pour aller défier la défense ou encore aller coller des déblayages autoritaires dans les rucks offensifs. (...) J’aime sa capacité à gagner des mètres après avoir été plaqué par l’adversaire. Ça, c’est une qualité rare chez les joueurs. J’aime le fait qu’il ne va pas directement au sol et qu’il essaie de gagner quelques mètres ou de faire jouer derrière lui. C’est une qualité très importante pour un numéro 8, parce que cela rend votre équipe plus dominante et dangereuse sur la ligne d’avantage.

Vous l'aurez compris, le plaidoyer de l'ancien capitaine des London Wasps vaut tous les hommages du monde. Et face aux All Blacks samedi, nul doute que les Bleus auront bien besoin du Alldritt dont parle Dallaglio, celui qui a tout de même inscrit 11 essais en 25 matchs en 2021. À ce sujet, Greg devrait d'ailleurs être à nouveau titulaire ce week-end, selon les enseignements des entraînements de ce début de semaine à Marcoussis. Même s'il monte en régime ces dernières semaines, une nouvelle fois, le colosse de 24 ans ne sera probablement à 100% de ses capacités. Mais comme le disait Musset, "peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse..."

