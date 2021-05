[VIDEO] Champions Cup. Grégory Alldritt, du Gers aux sommets européens avec La Rochelle

Dans un entretien accordé à Stade 2, Grégory Alldritt raconte son parcours, de son arrivée à la Rochelle à la finale de Champions Cup ce week-end.

“Je ne m'imaginais jamais faire une carrière dans le rugby”, ce sont les mots de Gregory Alldritt dans une interview accordée à Stade 2 le week-end dernier. Pourtant, on peut dire que le gersois a bel et bien trouvé sa voix dans le ballon ovale. Ce samedi, il pourra par ailleurs écrire la plus belle page de sa jeune carrière. Avant la finale de Champions Cup qui opposera au Stade Toulousain, il revient sur son parcours. Au départ, le numéro 8 se sentait prédestiné à une carrière d’ingénieur. Malgré ses études, il n’hésitait pas à “faire la route tous les jours” pour aller s'entraîner à Auch. Un lien avec la Ville rose qui se fait aussi par la présence d’Antoine Dupont. Son ancien coéquipier jouant maintenant pour les Rouges et noirs, le Rochelais l’évoque en disant : “on jouait au FCAG sans jamais imaginer que peut-être un jour, un de nous gagnerait le trophée”.

En 2017, le Stade Rochelais tombe sur la pépite gersoise. Un profil destructeur qui met constamment son équipe dans l’avancée, mais surtout un joueur qui a su s’imposer malgré la concurrence. Au côté de Victor Vito et de Kevin Gourdon, Greg’ Alldritt s’entoure d’internationaux d’expérience tout en adaptant son style au besoin de l’équipe. Une qualité non négligeable, le Stade Rochelais de Patrice Collazo étant à l’époque une véritable usine à innovations. L’international français ayant même vu le centre Levani Botia lui prendre la place en troisième ligne à quelques occasions. Cette saison, c’est en tant que titulaire indiscutable qu’il se rend à Twickenham. Auteur d’une saison pleine, il est le joueur ayant joué le plus de ballons à la main en Champions Cup. Une disponibilité et une mobilité qui lui permet de ne pas faire pâle figure face aux autres golgoths rochelais. Avec un essai en quart puis en demie ainsi que 10 défenseurs battus sur la compétition, il est un joueur décisif de l’effectif rochelais.

Gregory Alldritt a pris une autre dimension depuis qu’il a posé ses valises sur les côtes atlantiques. Il le dit lui-même : “Quand je vois où j’étais il y a trois ans et là où je suis, [...] faut qu’on se rende compte de la chance qu’on a et qu’on en profite.” Via le site de l'EPCR, l'ancien international sud-africain Bryan Habana n'hésite pas à le comparer à une légende du rugby mondial : "Il a le même rayonnement que Richie McCaw en ce moment dans le championnat français. Personne ne parvient à le plaquer, il est partout sur le terrain". Membre du jury pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année 2021, celui qui a porté le maillot de Toulon portera un regard attentif sur le Rochelais ce samedi. Nul doute qu'il sera encore à la pointe de l'attaque, mais aussi de la défense pour aider son club à décrocher sa première étoile. "Il se trouve toujours aux bons endroits, non pas parce qu’il a de la chance, mais parce qu’il travaille très dur pour se retrouver dans les bonnes situations de jeu. Il ne passe presque jamais par le sol, il plaque tout en se remettant debout en une ou deux secondes. C’est quelqu’un de très humble, mais qui est très influent en raison de son travail".