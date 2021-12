CHAMPIONS CUP. Dupont, Alldritt, Woki, Penaud... Les tricolores ont fait le job ce week-end !

Lors de cette première journée de Champions Cup, les Bleus se sont mis à l'honneur, avec des performances individuelles incroyables.

Ce week-end, nous avons tous pu assister au retour de la grande Coupe d'Europe, avec de gros affrontements, comme Bordeaux-Leicester, ou encore Clermont-Ulster. Une première journée qui n'a pas souri aux clubs français (3 victoires sur 8), mais qui a permis de montrer à tout le vieux continent, les qualités individuelles de nos Bleus. Et cela a commencé dès vendredi soir, lors du match opposant le Racing à Northampton. Car si les Franciliens ont concassé collectivement les coéquipiers de Biggar, les Français Fickou et Lauret étaient particulièrement en forme ! Si le premier nommé a encore une fois été très propre sur chaque prise de balle, perçant le rideau anglais à plusieurs reprises, le second a inscrit un triplé, en plus de son abattage habituel en défense. Des prestations qui ont mené les Ciels et Blancs vers une victoire bonifiée qui les place deuxièmes de leur poule.

VIDEO. Champions Cup. Un Finn Russell MAGISTRAL aide le Racing 92 à corriger les Saints chez eux Woki et Lucu, bien seuls face aux Tigers

On le savait, il fallait être au rendez-vous pour faire tomber Leicester, premier du championnat d'Angleterre et invaincu depuis le début de saison. Et si certains spécialistes annonçaient une victoire bordelaise au vu de l'équipe remaniée que proposait Steve Borthwick (sans notamment Nadolo, Youngs, Steward et Moroni), le résultat fut tout autre ! Emmenés par un Ford très précis, les Tigers ont su faire déjouer l'UBB, qui n'a pas du tout joué à son niveau. Heureusement pour Urios, les cadres de l'équipe, Cameron Woki et Maxime Lucu, ont encore une fois survolé la rencontre. Véritables meneurs d'hommes, les deux internationaux ont maintenu leur équipe à flot, quand celle-ci semblait sombrer. Très actif défensivement, Woki a également été très précieux en touche, tandis que le numéro 9 bordelais a su dégager son camp dans les moments charnières.

Champions Cup. VIDEO. La défaite de l’UBB face à Leicester pour ce choc des leaders

Penaud et Alldritt au rendez-vous

Si les deux compères du XV de France n'ont pas eu la même réussite d'un point de vue collectif, ils ont été aussi bons l'un que l'autre individuellement ! Auteur d'un doublé splendide, l'ailier tricolore Damian Penaud a été sans conteste le meilleur Clermontois de la rencontre. Appliqué en défense, il a su faire parler ses cannes en attaque, pour remettre par deux fois son équipe dans le match. Une prestation individuelle qui n'a pas suffit, mais qui prouve encore une fois tout le talent du Français.

COMPOSITION. Clermont avec Penaud, mais sans Parra pour recevoir l'Ulster !

De son côté, le Rochelais Alldritt a vu son équipe repartir avec la victoire, face à des Écossais très accrocheurs. Décisif sur l'essai de Buliruarua, le numéro 8 a également été très précieux au ras des rucks, grâce à sa puissance. Et il ne fallait pas moins dans ce genre de rencontre couperet, qui a finalement vu les Maritimes s'imposer de peu.

Dupont, encore et toujours...

On le sait, on parle souvent de ce joueur. Mais quand on voit ses performances chaque week-end, difficile de ne pas le faire, non ? Élu ce vendredi meilleur joueur de l'année, le demi de mêlée du XV de France s'est (encore) montré décisif ce samedi, avec le Stade Toulousain. Face à une équipe de Cardiff affaiblie mais courageuse, "Toto" a été l'un des seuls Toulousains au rendez-vous. Impliqué directement sur 4 des 5 essais (dont un qu'il inscrit après avoir effacé 4 défenseurs), Dupont a encore sorti son club d'une situation qui se voulait de plus en plus délicate. 67 minutes de haute-voltige, et qui prouvent pourquoi ce dernier est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde.

RESUME VIDEO. Champions Cup. L'omniprésent Antoine Dupont a fait la totale aux Gallois de Cardiff