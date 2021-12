VIDEO. Champions Cup. Un Finn Russell MAGISTRAL aide le Racing 92 à corriger les Saints chez eux

L'ouvreur écossais du Racing 92 Finn Russell a réalisé une performance majuscule face aux Saints en Champions Cup. Wenceslas Lauret s'est offert un triplé.

D'une passe ultra couillue, Finn Russell envoie Zebo en Terre promise face à Exeter [VIDEO]Pour beaucoup, Finn Russell n'a pas le physique du rugbyman du 21e siècle mais plutôt celui de l'ouvreur de l'ère amateur. Mais n'a n'enlève rien à son talent. Parfois nonchalant sur le pré ou bien trop couillu, il est aussi capable de jouer très juste. Ce vendredi soir, les Saints en ont fait l'amère expérience. Le numéro 10 écossais a tout simplement été magistral dans ses choix et sa conduite de l'attaque francilienne. Dans tous les bons coups, il a porté le Racing 92 vers un succès sans appel sur la pelouse de Northampton. Non seulement il a distillé de superbes passes, mais il a aussi fait parler ses cannes et sa vista pour les réalisations de Wenceslas Lauret et Juan Imhoff. Performance rare à ce niveau, le 3e ligne tricolore, lui aussi au bon endroit au bon moment, s'est offert un triplé. On pourra cependant noter que les Anglais ont été particulièrement mauvais en défense avec 27 plaquages manqués !