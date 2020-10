D'une passe ultra couillue, Finn Russell envoie Zebo en Terre promise face à Exeter [VIDEO]

Le premier essai du Racing 92 dans cette finale de Champions Cup face à Exeter a été inscrit par Zebo après une très belle passe Finn Russell.

Le Racing 92 est très mal entré dans la finale de Champions Cup face à Exeter. Au quart d'heure, les Chiefs avaient déjà marqué deux essais dans leur style caractéristique. Les Franciliens ont fini par mettre la main sur le cuir et du rythme pour investir le camp adverse. Une belle réaction qui s'est concrétisé lorsque l'Irlandais Simon Zebo a marqué en coin. Mais celui qui a fait la différence à la fin de cette séquence, c'est l'ouvreur écossais Finn Russell. D'une passe, il a effacé plusieurs défenseurs et ainsi créé le décalage suffisant pour son coéquipier. Cependant, il aurait très bien pu se faire intercepter. A 21-0, le match aurait sans doute été plié. Mais cet essai a stoppé l'hémorragie et enfin lancé le Racing 92 dans cette finale. En seconde période, sur une nouvelle passe osée, il sera intercepté pour l'essai de Slade.