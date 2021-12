COMPOSITION. Clermont avec Penaud, mais sans Parra pour recevoir l'Ulster !

L'ASM recevra ce samedi l'équipe de l'Ulster sans quelques cadres, mais avec Damian Penaud à l'aile. Sébastien Bezy fait son retour dans le groupe.

Malgré la présence d'un cas positif dans l'effectif clermontois, le match face à l'Ulster aura bien lieu ce samedi ! Et pour ce faire, Jono Gibbes a dû composer sans ses habituels blessés, mais également sans Cancoriet, Lopez, Moala et Matsushima, tous indisponibles pour cette rencontre. À la place de l'ouvreur international, nous retrouvons l'Irlandais JJ Hanrahan, qui connaît bien la province de l'Ulster, lui qui l'a affronté à plusieurs reprises sous les couleurs du Munster. Il sera accompagné à la mêlée par le jeune Kévin Viallard, tandis que le futur partant Morgan Parra ne sera pas présent pour cette rencontre. En l'absence du Néo-Zélandais Georges Moala, la paire de centre sera composée de Tani Vili et de Jean-Pascal Barraque, tandis que le jeune Tiberghien occupera le poste d'arrière. Pour le reste, c'est plutôt du classique, avec la présence de nombreux facteurs X comme Damian Penaud, Raka, Yato, Ravai ou encore Lee.

Clermont 1 Ravai 2 Beheregaray 3 Slimani 4 Van Tonder 5 Vahaamahina 6 Iturria (cap) 8 Lee 7 Yato 9 Viallard 10 Hanrahan 11 Raka 12 Vili 13 Barraque 14 Penaud 15 Tiberghien 16 Boudou 17 Falgoux 18 Ojovan 19 Lanen



20 Dessaigne 21 Bezy 22 Michet 23 O'Connor

Notons le banc assez jeune de l'ASM, avec notamment la première feuille de match européenne pour le jeune Michet. Il sera accompagné par un joueur plus expérimenté, Sébastien Bezy, de retour de blessure. Les coéquipiers d'Iturria devront donc être solidaires face à une belle équipe de l'Ulster, qui se déplace au Michelin avec l'envie d'engranger des points. On retrouve dans le XV de départ des joueurs de classe internationale comme la charnière Cooney-Burns, mais également l'ancien Toulonnais Duane Vermeulen, arrivé cet été. Bonne nouvelle en revanche pour les Auvergnats, puisque l'ailier irlandais Jacob Stockdale sera absent.

Ulster 1 Warwick 2 Herring 3 O'Toole 4 O'Connor (cap) 5 Treadwell 6 Rea 8 Vermeulen 7 Timoney 9 Cooney 10 Burns 11 Mcllroy 12 McCloskey 13 Hume 14 Baloucoune 15 Lowry 16 Andrew 17 McGrath 18 Kane 19 Carter



20 Jones 21 Doak 22 Moore 23 Reidy

Espérons pour les joueurs de l'ASM qu'ils arriveront à résister aux vagues irlandaises, eux qui restent sur 5 succès de rang à domicile (dernière défaite face à Castres lors de la deuxième journée de championnat).