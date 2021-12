Champions Cup. Clermont-Ulster : une longue histoire faite d'amour et de discorde !

À deux jours du match entre Clermont et l'Ulster, revenons sur les derniers affrontements entre ces deux cadors d'Europe.

Après un début de championnat en dent de scie, les Clermontois s'apprêtent à recevoir ce week-end les Irlandais de l'Ulster. Toujours très délicats à manœuvrer, les coéquipiers d'Iain Henderson tenteront de bien commencer cette campagne européenne, en allant s'imposer au Michelin. Mais en attendant cette rencontre palpitante, revenons sur les derniers affrontements entre ces deux formations.

Des déplacements toujours compliqués

Dans l'histoire de l'ASM, l'Ulster est l'équipe européenne que le club auvergnat a affronté le plus de fois, derrière les Saracens (6 fois). Leur dernier affrontement remonte au mois de janvier 2020, où les coéquipiers de Morgan Parra avaient réussi à arracher la première place du groupe, au détriment des Irlandais (29-13). Une victoire à domicile, qui a suivi la logique des rencontres passées entre ces deux équipes : car en 6 affrontements, aucune victoire à l'extérieur est à signaler. Même si les Clermontois ont parfois pu être proches de l'exploit, ils n'ont jamais réussi à s'imposer au Kingspan Stadium, et inversement au stade Marcel-Michelin. Un bon présage avant la réception des coéquipiers de Stockdale ?

Au-delà des tensions qui peuvent naître dans tous les matchs de rugby, les Clermont-Ulster ont la particularité d'être souvent très accrochés, au sens propre comme au sens figuré. Un constat qui se répercute au niveau du tableau d'affichage : en 6 matchs, 4 se sont clôturés par une victoire de 7 points ou moins. Une statistique qui prouve également que les deux équipes ont un niveau très proche l'une de l'autre, et que la rencontre de samedi se jouera certainement sur des détails. L'ASM devra compter sur ses hommes forts pour l'emporter, dans un match qui nous offrira des duels au sommet. Une chose est sûre, la tâche sera loin d'être aisée pour les hommes de Jono Gibbes. À moins que les coéquipiers de Damian Penaud imitent la performance du 18 décembre 2016 (plus large victoire des Clermontois face à l'Ulster, 38-19). On leur souhaite, en tout cas.