RUGBY. Champions Cup. Quatre clermontois forfaits dont Cancoriet et Lopez !

L'ASM qui accueille l'Ulster ce samedi sous les coups de 18 heures 30 devra se passer de quatre de ses joueurs. Parmi eux, Judicaël Cancoriet ou Camille Lopez.

Clermont devra se passer de certains de ses cadres pour affronter l'Ulster ce samedi (18h30). La cause ? Un joueur auvergnat ayant été déclaré positif au Covid-19 ce jeudi matin. La Montagne révèle qu'il s'agit de Judicaël Cancoriet. Asymptomatique, le troisième ligne sera donc forfait pour l'entrée en lice de son équipe en Coupe d'Europe. Cas contact, Camille Lopez ne pourra pas non plus fouler la pelouse du Michelin.

Champions Cup. Clermont touché par la COVID juste avant la réception de l’Ulster !Enfin, deux autres joueurs manqueront à l'appel. Il s'agit de Kotaro Matsushima et George Moala. En effet, le règlement des compétitions européennes stipule que les joueurs cas contact non-vaccinés, ne pourront prendre part au match. Deux pertes importantes pour les hommes de Jono Gibbes.