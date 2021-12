Champions Cup. VIDEO. La défaite de l’UBB face à Leicester pour ce choc des leaders

L’UBB échoue de peu dans ce choc face au leader de Premiership. Face à un George Ford impérial, les hommes de Christophe Urios perdent à domicile. Score : 13-16

C’était un choc au sommet que l’UBB devait assurer. Après sa belle performance face à Toulouse le week-end dernier, les hommes de Christophe Urios souhaitaient continuer sur leur lancée. Malheureusement, il n’en fut rien. Dans ce match de très haut niveau, les Girondins offrent des points précieux à leurs adversaires européens. Les Bordelais étaient pourtant à quelques mètres de l’en-but anglais au coup de sifflet final. Un bon grattage anglais permettra alors aux Tigers de récupérer le cuir. George Ford tape en touche et les deux camps se quittent sur le score de 13 à 16. Cette victoire permet aux coéquipiers d’Harry Potter conserver leur invincibilité de début de saison. La formation du centre de l’Angleterre est la seule équipe encore invaincue en Europe cette saison et ceci toute compétition confondue.

À la suite du match, le manager bordelais Christophe Urios s’est exprimé sur la rencontre. Selon des propos rapportés par L’Equipe, il déclare :

Aujourd'hui, la meilleure équipe a gagné, je n'ai absolument pas de regret. Il nous a manqué de jouer un match complet. C'est difficile de battre des équipes de ce niveau en ne jouant que 45 minutes. Je nous ai trouvés en difficulté en première période, physiquement surtout et manquant d'intensité. On a d'abord été pris par la vitesse et la qualité de leur jeu au pied, leur fraîcheur physique. On a subi mais on s'en sort bien, à 10-10 à la pause. Après, on a plutôt bien mené la 2e période, mais trop de joueurs n'ont pas joué à leur niveau. On va bien se régénérer et se remettre en route pour aller chercher à prendre plus de points aux Scarlets.”

Du côté anglais, le coach des Leicester Tigers, Steve Borthwick, a félicité la performance de ses hommes. Il s’exprime dans un article de Rugby Pass :

Je suis fier de ces joueurs. Quand l'UBB a tapé en touche à la fin, j'ai pensé : "Quel que soit le résultat, je suis fier de mes joueurs". Ils sont venus ici à Bordeaux et ont fait un effort remarquable. [...] Ils ont beaucoup de potentiel pour devenir une bonne équipe. Nos joueurs ont une attitude qui leur permet de s'améliorer et, de mon point de vue, c'est un plaisir de les entraîner.[...] Ils ont eu le courage de jouer un peu différemment et le courage d'essayer. Bordeaux est une équipe brillante, avec des menaces tout autour du terrain. Nous voulions les mettre au défi d'une manière différente pour qu'ils pensent un peu différemment.”