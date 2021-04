RUGBY. A Auch, on vend des morceaux de la pelouse du stade Jacques-Fouroux pour la bonne cause

Auch va changer sa pelouse cet été après plus de 60 ans de bons et loyaux services. Les supporters peuvent s'acheter un morceau d'histoire pour la bonne cause.

À l'instar du Stade Rochelais, engagé dans la lutte contre les violences intrafamiliales, le RC Auch a lancé une initiative avec le soutien de la Ligue contre le Cancer. Le club engagé en Fédérale va en effet mettre à la vente des carrés de sa célèbre pelouse du stade Jacques-Fouroux pour la bonne cause. France Bleu nous apprend en effet qu'en "contrepartie d'un don de 20 euros à la Ligue contre le cancer, il sera donc possible de repartir avec un bout de cette pelouse." Une pelouse qui n'avait jamais été changée depuis 65 ans (!) et qui a vu passer le Toulousain Antoine Dupont, le Rochelais Grégory Alldritt ou encore le Castrais Anthony Jelonch pour ne citer que les Tricolores les plus récents. Il est possible depuis vendredi de réserver des morceaux de pelouse avant que celle-ci ne soit changée cet été.