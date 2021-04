VIDEO. Le Stade Rochelais s'engage avec une campagne pour lutter contre les violences intrafamiliales.

En parler n'est qu'un début, mais c'est déjà essentiel. Le Stade Rochelais mène une belle action pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Voilà une superbe initiative dont Sud Ouest se fait l'écho, et qui mérite d'être relayée. Depuis un an, le monde tourne au ralenti. Le Coronavirus impacte beaucoup la société. D'un point de vue économique, mais aussi social et moral. C'est dans ce contexte que les violences intrafamiliales ont connu un bond, sans que la parole puisse être totalement libérée.

Mais en parler est un début. En parler est même essentiel. Et à ce titre, le Stade Rochelais a décidé d'agir.

Le club et le groupement de gendarmerie de Charente-Maritime mènent une action commune, avec une campagne de lutte contre les violences conjugales, nous apprend le journal. Tous les quinze jours, une vidéo de sensibilisation est diffusée, et les joueurs du quart de finaliste de la Champions Cup n'hésitent pas à porter eux-mêmes le message.

Cette semaine, Rémi Bourdeau et Sitti Ben Hamidou parlent des violences physiques.

Le @staderochelais et la @Gendarmerie_017 disent non aux violences intrafamiliales et font bloc contre les violences physiques !#SaveTheDate Prochain spot sur les violences psychologiques le 20/04 à 8h.

Ensemble, faisons bloc, #ArrêtonsLesViolences pic.twitter.com/cdhcJlwuZr — Gendarmerie de la Charente-Maritime (@Gendarmerie_017) April 6, 2021

Sud ouest nous apprend par-ailleurs qu'une convention a été signée par le Stade Rochelais et la gendarmerie. Ainsi, l'action commune se poursuivra pour deux ans, et les licenciés de l'école de rugby participeront à plusieurs actions au sein du club, pour sensibiliser à ces drames liés aux violences intrafamiliales.