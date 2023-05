RUGBY. On l'oublie peut-être mais ce Toulon vs UBB signe le clap du fin de la légende italienne du Top 14

Très grand parmi les grands, Sergio Parisse s'en va en légende de ce sport ! Face à Bordeaux, le plus vieux joueur du Top 14 va (peut-être) livrer sa dernière danse !

419 matchs plus tard !

À 39 ans, et voyant la quarantaine arrivée à grands pas en septembre prochain, Sergio Parisse a décidé en janvier dernier de raccrocher les crampons. Bien que l'ancien capitaine de la Squadra Azzurra ne finisse pas sa carrière par des phases finales bien méritées (sauf miracle), il reste un modèle de longévité pour tous. Futur entraîneur de la touche toulonnaise, Parisse va rester sur la Rade après quatre saisons passées au club. Avec lui, le joueur d'origine argentine va emporter pas moins de 142 sélections nationales avec lui, mais pas que. Avec 14 saisons au compteur à Paris, ce dernier a gagné deux Brennus (2007, 2015) et un titre en Challenge Européen en 2017. Récemment, il a connu le succès en Challenge Cup avec Toulon, comme un symbole pour parachever son œuvre. L'année du titre de champion de France avec le Stade Français en 2015, il est élu meilleur joueur du Top 14. Son palmarès en équipe nationale est, logiquement, bien moins flatteur, même si les statistiques demeurent folles. Sans remporter de titre avec les transalpins, il participe tout de même à quatre Coupes du monde, et à onze éditions du Tournoi des 6 Nations. Exemplaire en matière d'hygiène de vie, la clé de réussite du troisième ligne est sa régularité. En effet, Parisse n'a manqué qu'un seul 6 Nations, et a joué 15 matchs pour autant de titularisations lors de sa plus faible saison. La grande classe !

La fin d'une génération en or

Née au début des années 80 (1983), Sergio Parisse est le dernier soldat d'une flopée de joueurs plus talentueux les uns que les autres. Derrière lui, de véritables légendes du rugby ont mis un terme à leur carrière bien plus tôt. De la même génération, nous pouvons citer Dan Carter, Richie Mccaw, ou encore Thierry Dusautoir. Ces grands messieurs ont raccroché les crampons quelques années avant Parisse ! À Toulon, Mathieu Bastareaud, qui est de 5 ans son cadet, va lui aussi mettre fin à sa carrière. Le centre reconverti en troisième ligne sera le prochain "team manager" du RCT la saison prochaine, et disputera son dernier match face à Bordeaux en Top 14. L'histoire est finalement belle pour ces deux joueurs, qui se sont côtoyés durant quatre saisons au Stade Français, avant de faire leur bout de chemin de leur côté et de se retrouver à Toulon, en finissant sur un titre européen.

