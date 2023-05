RUGBY. Munster-Stormers et Saracens-Sale : deux finales de fou en URC et Premiership

À la veille des phases finales du Top 14, deux championnats désigneront leur champion ce samedi : la Premiership à 17h00 et l’URC à 18h30.

Comme chaque fin de saison, l’impatience est de mise pour les fans du Top 14. Si les dernières journées de championnat ne sont pas dénuées d’enjeu, les phases finales se font désirer. C’est alors que les championnats d’outre-Manche (et d’Afrique du Sud) viennent nous offrir un avant-goût de l’atmosphère si particulière qui entoure les ultimes rencontres avant un sacre.

Saracens - Sale : rendez-vous manqué

La Premiership tirera sa révérence ce samedi à 17h00 dans un stade de Twickenham remarquablement parsemé. Selon les informations du Midol, seulement 60 000 billets sur 82 000 avaient trouvé preneur en milieu de semaine. Un public anormalement absent, illustrant parfaitement les difficultés que rencontre le rugby anglais depuis quelques années. Ironie de l’histoire, ce sont les Saracens, premiers naufragés anglais, qui tenteront de remporter leur sixième titre national face aux Sharks de Sale. Pour rappel, le club londonien avait été relégué en deuxième division lors de la saison 2020/21 pour des irrégularités sur le plafond salarial. Depuis, les coéquipiers d’Owen Farrell ont retrouvé les sommets.

Il faudra samedi faire abstraction du contexte qui entoure le championnat anglais, et se délecter d’une finale qui pourrait rester dans les annales. Sale Sharks, vainqueur du champion en titre Leicester, en demi-finale, n’a pas connu de titre depuis son unique sacre en 2006. Face à eux, ils retrouveront la bande à Maro Itoje. Quintuple champion d’Angleterre (2011, 2015, 2016, 2018, 2019), les Saracens sont tout simplement le club le plus régulier de ses dernières années. Cette opposition nous offre de nombreux face-à-face plus que séduisants. En troisième ligne, les frères Curry de Sale défieront les internationaux rouges et noirs Isiekwe et Earl. À l’ouverture, deux légendes du XV de la Rose se feront face : Owen Farrell et George Ford tandis qu’au centre Tompkins et Tuilagi risque de faire quelques étincelles.

Stormers - Munster : un air de Champions

Quelle affiche ! La finale de l’United Rugby Championship (URC) 2022/23 nous offre l’illusion de revenir en Champions Cup, samedi à 18h30. Si les Stormers ont facilement étrillé le Connacht 43-25 en demi-finale, ils devront se sublimer pour espérer l’emporter face à la province du Munster. Les coéquipiers de Peter O'Mahony n’ont jamais perdu face aux Stormers, c’est d’ailleurs la seule équipe de l’URC à avoir réussi cet exploit. Rajoutez à ça qu’ils sont la seule équipe à avoir vaincu les Sud-Africains, chez eux, au Cap (J17 : 24-26) et vous apercevrez la montagne à gravir qui se dresse devant les hommes de John Dobson.

Les Munstermen se sont défaits de l’éternel rival du Leinster en demi-finale à l’Aviva Stadium 15-16. Ross Byrne et les siens sont pour la deuxième fois consécutive recalés à l’entrée de la finale. Pour pouvoir glaner un quatrième titre, le Munster pourra compter sur plusieurs retours de marque. Le demi de mêlée aux 102 sélections, Conor Murray, animera le jeu des rouges et bleus. Le deuxième ligne sud-africain RJ Snyman (23 sélections) et le centre Malakai Fekitoa (24 sélections avec les All Blacks) font également leurs retours. Nombreux fidèles supporters de la Red Army feront le long déplacement jusqu’au Cap. Selon la province irlandaise, ils seront plus de 5 000 à pousser dans les tribunes pour faire tomber le champion en titre Sud-Africain.