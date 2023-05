TOP 14. Pourquoi Paris et le Racing 92 sont particulièrement sous pression ce week-end ?

Bien qu'installés à la 3e et 4e place du Top 14, le Stade Français et le Racing 92 se déplacent en terrain hostile ce week-end. Des places chères sont à la clé !

L'avantage de recevoir en quart de finale !

Nous sommes d'accord, le Racing 92 possède l'une des meilleures équipes du championnat, avec un effectif riche et des joueurs de grande classe. Néanmoins, la saison des ciels et blanc n'a pas été un long fleuve tranquille ! Les hommes de Laurent Travers ont été trop souvent irréguliers, notamment en première partie de saison. Quoi qu'il en soit, ces derniers sont désormais quatrièmes, et sont d'ores et déjà assurés d'être qualifiés ! Pour le Stade Français, la saison a été plutôt belle, surtout au vu des saisons précédentes ! Le groupe de Gonzalo Quesada a prouvé sa valeur avec de belles victoires à l'extérieur. Un succès historique (10-48), sur la pelouse du Racing 92 est dans toutes les mémoires, comme la "remontada" face à Pau au Hameau (29-31). Les deux clubs sont à égalité de points, et occupent des places leur permettant de recevoir un quart de finale à domicile, une opportunité non négligeable ! L'année dernière, le Racing 92 n'avait pas réussi à finir à la 3e ou 4e place, et s'était cassé les dents sur la pelouse de Chaban-Delmas en quart de finale. Pour le Stade Français, même histoire en 2021 face à leur voisin parisien et une défaite 38-21 à la U Arena. Ces deux clubs sont donc en passe de recevoir un quart de finale à la maison, en même temps, pour la première fois depuis la création du Top 14 !

Bordeaux et le LOU en embuscade !

Respectivement 5e et 6e du Top 14, l'UBB et le LOU sont clairement en embuscade pour cette dernière journée de championnat. Pour ces deux équipes, la possibilité de recevoir en quart de finale à domicile est clairement possible ! Concernant Bordeaux, une victoire face à Toulon suffirait à recevoir un barrage à Chaban-Delmas, à condition que le Racing 92 ou le Stade Français s'incline sans prendre de point à l'extérieur ! Néanmoins, les coéquipiers de Matthieu Jalibert se déplacent à Toulon, qui espère également se hisser à la sixième place, bien que leurs chances soient maigres ! Pour le LOU, l'affaire s'annonce plus coriace malgré le fait que le match face à Bayonne sera au Matmut ! Les ciels et blanc viennent chercher une place dans le Top 6, et seule une victoire bonifiée des hommes de Garbajosa leur permettraient de passer devant les équipes parisiennes, si ces dernières perdent, sans aucun point de pris ! Vous l'aurez compris, cette ultime journée ne va laisser personne indifférent, et chaque équipe entre la troisième et huitième places aura son mot à dire !

