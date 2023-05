Rugby. Davit Kubriashvili (Clermont) suspendu 11 semaines et arrête sa carrière

Après avoir été sanctionné de 11 semaines après le match face à Bayonne, le pilier droit de Clermont Davit Kubriashvili a annoncé prendre sa retraite.

Heureusement que la fin de saison est proche et que Clermont n’a plus rien à jouer. Le pilier droit Davit Kubriashvili a écopé d’une sanction de 11 semaines de suspension. En effet, lors de la défaite frustrante face à Bayonne le week-end dernier, le Géorgien a quelque peu dégoupillé. Jugé par la commission de discipline ce mercredi, il a été reconnu responsable "d’action contre un officiel de match" et plus particulièrement de "manquer de respect envers l’autorité d’un officiel de match." Mais la sanction aurait pu être plus importante. En effet, au départ, 12 semaines de suspensions ont été retenues plus une supplémentaire, car l’international géorgien possède un casier disciplinaire. Au total, le pilier droit de l’ASM aurait dû prendre 13 semaines. Mais vu qu’il a exprimé ses remords à la fin de la rencontre face à l’Aviron, deux semaines ont été enlevées.

<2007-2023>

C’est le moment de dire au revoir au rugby professionnel en tant que joueur ✊



Je voulais dire à toutes les personnes qu’elles j’ai rencontré (dehors est sur le terrain grâce à ce sport magnifique ❤️), et à toutes les Club où j’ai joué 🏉, -

un grand MERCI 🙏🙏🙏 — Davit Kubriashvili (@kubriashvili) May 24, 2023

Âge de 36 ans, l’ancien de Perpignan et de Grenoble a disputé le dernier match de sa carrière à Jean-Dauger vu qu’il a annoncé la fin de sa carrière sur son compte Twitter. Il termine donc sa longue aventure de rugbyman sur une suspension. Frustrant.