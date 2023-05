Rugby. La descente aux enfers des Wasps continue : c'est la relégation en dernière division !

La fédération anglaise de rugby a annoncé la relégation en dernière division du club des Wasps, alors qu’il devait évoluer en Championship la saison prochaine.

Double champion d’Europe, sextuple champion d’Angleterre, un monument du rugby anglais évoluera en dixième et dernière division anglaise. “Les Wasps vont désormais être replacés en bas de la pyramide”, indique la RFU (Fédération anglaise de rugby). Un temps acceptés en deuxième division, la Championship semble aujourd’hui bien loin pour les Wasps dont la licence, accordée en décembre 2022 lorsque le club est parvenu à retrouver un repreneur (HALO22 Limited), a été retirée. En cause : les efforts faits pour rembourser les créanciers, joueurs et l'encadrement sont jugés trop faibles par la Fédération anglaise qui n’a pas reçu de garanties suffisantes.

Ce n'est pas l'issue que toute personne dans le rugby voulait et tous ceux qui sont impliqués avec le club vont être très déçus. Nous avons travaillé avec les nouveaux propriétaires ces six derniers mois pour essayer de construire un plan solide, afin que le club puisse continuer de jouer en Championship tout en étant sûrs que les joueurs et le staff puissent être payés", Bill Sweeney, directeur général de la RFU.

Le rugby anglais en difficulté

Pour rappel, le club de Coventry avait été placé en faillite en octobre dernier, condamné à déclarer forfait pour la saison 2022-2023 de Premiership (première division anglaise). À la suite de ce cataclysme, le Top 14 avait vu débarquer un certain nombre de joueurs des Wasps à l’image de Jack Willis au Stade Toulousain, Tom Willis à l’UBB ou Vincent Koch au Stade Français. Les difficultés financières ne touchent pas que les Wasps, le club de Worcester a, lui aussi, déclaré forfait en Premiership. Les dirigeants ont vraisemblablement mieux géré la crise en prenant la décision de fusionner avec le club de Stourbridge Rugby en quatrième division. La crise est telle outre-Manche que l’international anglais, Courtney Lawes, a même suggéré aux plus jeunes de partir jouer à l'étranger.