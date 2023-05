RUGBY. L’Afrique du Sud et Erasmus derrière la France pour la Coupe du Monde 2023 ?

Le sélectionneur des Springboks, Rassie Erasmus, espère que la France finira première de sa poule pour rencontrer les All Blacks en quart de finale.

Rassie Erasmus, premier supporter des Bleus ? Antoine Dupont et ses coéquipiers joueront la Coupe du Monde 2023 à domicile. L’ensemble du peuple français poussera derrière eux, mais ils ne s’attendaient sûrement pas à un soutien venu d’un sélectionneur adverse.

Erasmus s’est confié en conférence de presse sur son adversaire favori pour les quarts de finale : “Ce serait vraiment intéressant s'il y avait un France / Irlande et un Afrique du Sud / Nouvelle-Zélande en quarts de finale”. On se doute que l’objectif des champions du monde en titre est de terminer premier de poule. Dans ce cas-là, la France doit également terminer en tête de son groupe pour que les vœux du tacticien de 50 ans soient exaucés.

Un scénario optimiste

La France comme l’Afrique du Sud n’est absolument pas certaine de terminer premier de son groupe. Les hommes de Fabien Galthié auront fort à faire, et ce, dès le match d’ouverture. Ils devront vaincre les triples champions du monde All Blacks le 8 septembre dans un Stade de France plein à craquer. L’Italie pourrait jouer les trouble-fête dans ce groupe A tandis que l’Uruguay et Namibie ne semble pas avoir les moyens de rivaliser.

Retrouvez les rencontres de la Poule A de la #RWC2023 ✨



Quel match attendez-vous avec impatience ? 🤩

Watch all the matches from Pool A of Rugby World Cup 2023 ✨



Which match are you looking forward to? 🤩 pic.twitter.com/UgHDsNJ5Pd — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) April 21, 2023

Les Springboks eux devront faire face à l’Irlande, l’un des favoris de la compétition. Erasmus est bien conscient que ses hommes devront se surpasser : “L’Irlande est l’équipe numéro un au monde. L’an dernier, nous nous sommes déplacés et nous avons perdu chez elle. Elle a battu la France et le Leinster est toujours présent en demi-finale ou en finale quelle que soit la compétition. Personne ne peut discuter le fait qu’elle soit numéro un mondiale”. À l’instar de l’Italie dans le groupe de la France, L’Écosse est l’outsider qui peut tout chambouler dans la poule B complétée par les Tonga et la Roumanie.

Découvrez les rencontres palpitantes de la Poule B de la #RWC2023! ✨



Quel match avez-vous hâte de voir ? 🤩

Check out the exciting Pool B matches of France 2023! ✨



Which match are you looking forward to seeing? 🤩 pic.twitter.com/EgwXxcWfB2 — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) April 30, 2023

Pour rappel, la poule C est composée de l’Australie, des îles Fidji, de la Géorgie, du Portugal et du Pays de Galles tandis qu’évolueront dans la poule D l’Argentine, le Chili, l’Angleterre, le Japon et le Samoa.