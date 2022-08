RUGBY. ‘‘Les témoignages sont anonymes et extrêmement violents’’ réagit Claude Atcher

Dans un entretien accordé au Journal du dimanche (JDD), Claude Atcher s’exprime au sujet des accusations qui visent sa méthode de management.

En juin, le journal L’Équipe livrait une enquête qui dénonçait un “malaise social”. Dans cette affaire, un homme était mis en avant : Claude Atcher, directeur général de la Coupe du monde 2023. L’enquête de L’Équipe évoquait un “management par la terreur”. Pendant un temps, les salariés du GIP concerné n’osait parler, jusqu’à “l’humiliation de trop”. Il s’agit de celle où “un compagnon de la première heure de Claude Atcher” s’est retrouvé à devoir être évacué. Entouré d’une couverture de survie, des témoins parlent d’une crise d’angoisse où le concerné avait “les yeux révulsés”. RUGBY. Bernard Laporte : ''J’entends dire que Claude Atcher est quelqu’un qui gueule...''Plusieurs semaines après, l’homme mis en cause et accusé de ces méthodes extrêmes s’exprime dans un entretien au JDD publié le 30 juillet dernier. Au sujet de cet incident, il ne nie pas les faits, mais lisse certains points. Il déclare : “Oui, (j’ai connaissance de cet évènement) mais pas tout à fait tel que présenté. D’abord, j’ai perdu un ami dans cette affaire. Il était un de mes principaux collaborateurs et cet incident est traumatisant. J’ai commis une erreur d’appréciation sur la situation de cette personne.” EXCLU. Claude Atcher répond, comment les villes se préparent à accueillir la Coupe du monde 2023 ?



Il se défend également de cette manière : “Je m’interroge quand même sur l’épisode médiatique. Tous les témoignages sont anonymes et extrêmement violents. Quand on fait une analyse en interne, on n’a pas l’impression de vivre dans un tel environnement. Ça ne signifie pas qu’il faut occulter le problème. Peut-être qu’on a loupé quelque chose malgré nos dispositifs, mais il n’y a jamais eu d’alertes sur les sujets posés dans l’article.” Il explique notamment que ces évènements médiatiques l’ont amenés à prendre des mesures. Claude Atcher évoque par exemple un “dispositif d’écoute permanent” et anonyme. En plus de cela, “un renforcement de la fonction RH”, une formation pour tous les managers (dont lui-même) et la “proposition de négociation d’un accord” avec les partenaires sociaux seraient mis en place.

Au sujet des salariés qui auraient quitté la structure à cause d’un climat trop tendu, il se défend également en précisant que sur “195 salariés du GIP aujourd’hui, 24 sont partis, dont 19 de leur propre chef, car ils ont souhaité changer de vie à la suite de la période Covid.” Notre confrère du JDD évoquait pour sa part 20 salariés partis et 6 en arrêt maladie. L’enquête de L’Équipe révélait “les témoignages d'une quinzaine de salariés du GIP.” Certains d’entre eux expliquaient avoir “peur” de parler après avoir connu les “humiliations en réunion ou dans l'open space, les cris, les insultes.”