RUGBY. Ce finaliste de la Coupe du Monde sans médaille a connu une véritable surprise

Le deuxième ligne international aux 34 sélections avec l'Australie, Justin Harrison, a connu un drôle de week-end. En marge de la rencontre entre les Wallabies et l'Angleterre pour le troisième Test de juillet entre les deux équipes, le finaliste de la Coupe du Monde 2003 était invité sur la chaine de télévision Stan Sport, pour évoquer la rencontre à venir, ainsi que sa défaite 19 ans plus tôt au mondial. Après avoir reçu la médaille de finaliste de l'édition, Harrison, par déception, l'avait jeté dans les heures suivantes dans la baie de Sydney. Un geste qu'il avait énormément regretté depuis.

Père de deux garçons, Jack et Hugo, il n'a pas pu leur donner la médaille. Alors que l'ancien joueur des Brumbies continuait à disserter sur la rencontre avec le présentateur, le président de la fédération anglaise de rugby, Jeff Blackett, a fait une apparition surprise en pleine interview. Ce dernier en a profité pour offrir à Harrison une copie de la médaille d'argent de la Coupe du Monde 2003. Avec Hamish McLennan, président de la fédération australienne, ils ont contacté le fabriquant de l'époque qui avait conservé le moule d'origine pour en faire une copie conforme de la médaille. Toute cette séquence a évidemment été captée par les caméras de Stan Sport qui avait très bien préparé son entretien et sa mise en scène.

This is so precious. 😭



Justin Harrison reunited with his World Cup medal. ❤️️



Sports Sunday | LIVE on Channel 9 and 9Now #9WWOS pic.twitter.com/8A9Wxbe3Vd