RUGBY. Bernard Laporte : ''J’entends dire que Claude Atcher est quelqu’un qui gueule...''

Pour évoquer l’actualité et les échéances à venir, le Rugbynistère a eu l’occasion d’échanger avec le président de la FFR, Bernard Laporte.

Ce jeudi 21 juillet, le Rugbynistère a eu l’occasion de poser quelques questions au Président de la Fédération Française de Rugby. De passage dans le Sud-Ouest, il était notamment présent au démarrage de l’étape du Tour de France à Castelnau-Magnoac, village d’origine d’Antoine Dupont. À travers ce rapide échange, Bernard Laporte a pu nous donner son avis sur l’actualité ainsi que sur le futur des Bleus.

Qu’avez-vous pensé de la tournée des Bleus au Japon ? Sachant qu’il y aura une troisième rencontre en novembre à Toulouse

Quand tu gagnes les deux matchs, c’est toujours positif. Je pense que le staff a fait son job, a analysé et a amené beaucoup de jeunes joueurs. C’est bien, à un an de la Coupe du Monde, de faire une véritable revue d’effectif. On s’aperçoit sur ce genre de tournées qu’il y a des joueurs qui se mettent en avant et donc qui postule ensuite, c’est l’objectif. Je crois que le premier match était assez intéressant, le second l’était moins. Mais voilà, tu gagnes deux fois face à une équipe japonaise qui joue vraiment bien au rugby depuis une dizaine d’années, n’oublions pas quand ils ont gagné contre l’Afrique du Sud en 2015. Déjà, ils commençaient à être surprenants. Aujourd’hui, ils le sont de plus en plus. C’est une tournée positive, comme celle en Australie il y a un an. L’autre gros point positif, c’est que tu laisses une vingtaine de joueurs au repos, ça aussi ça compte. On parle de ceux qui y étaient, mais ceux qui n’y étaient pas, pendant ce temps, se régénèrent.

Un grand nombre de novices en Bleus sont allés au Japon. Certains ont joué, mais d’autres n’ont pas eu cette occasion. Quel intérêt y a-t-il à s’être déplacé malgré tout avec le groupe ?

Quand tu les as durant 3 semaines, tu découvres des joueurs. Tu les mets dans un certain système, tu les vois évoluer, etc. Donc même s'ils ne jouent pas, tu as des données sur eux, c'est une évidence. Rien qu'à travers les entraînements, tu t'aperçois de qui il faudra reprendre ou pas. Parce que tout le monde ne marque pas de points non plus. Mais déjà, d'être là, ça veut dire que ce sont de bons joueurs, c'est toujours intéressant pour eux. Puis je le répète, ils ont tout à gagner. Même ceux qui n'ont pas joué, je suis convaincu que certains d'entre eux ont dû marquer les esprits du staff.



En parlant du staff de l'équipe de France, après la prolongation de Fabien Galthié, vous vouliez lui laisser le temps de pouvoir le construire pour après la Coupe du Monde. Où est-ce que cela en est ?

On va se voir à la rentrée, d’ici fin-août ou début septembre, pour discuter de tout ça effectivement. Mais c’est totalement normal que ça soit Fabien qui constitue son staff et qu’il prenne le temps pour le faire. Il faut qu’il discute avec eux, de ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir. Par exemple, il y a Thibaud Giroud qui s’est engagé avec le Racing 92 après la Coupe du monde. Tout le monde a le droit de prendre d’autres destinées et c’est à Fabien de bâtir cela.

Ces dernières semaines, il y a eu des articles assez inquiétants de L’Équipe et du Canard Enchaîné à propos de Claude Atcher. Vous qui êtes très proche de lui, qu’avez-vous à dire au sujet de ces révélations ? (NDLR : L’Équipe parlait notamment de “management par la terreur”.)

J'entends dire que Claude est quelqu'un qui gueule... Qu'il manage peut-être de façon un peu virulente, comme il l'était sur un terrain... Mais Claude Atcher a toujours eu le respect des gens. Je ne l'ai jamais vu insulter personne. Après, il y a l'inspection du travail qui fait son boulot. Moi, je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas, je n'y vis pas au GIP (Groupement d'intérêt public). Mais ça me semblait surprenant. Mais comme je l'ai dit, l'inspection du travail dira les choses et tout évoluera.



Dans les prochains matchs des Bleus, il y aura les champions du monde sud-africains en novembre. Est-ce que ce sera le dernier test de grande importance avant la Coupe du monde ?

Non, ce ne sera pas le dernier test. Quand on voit qu’au prochain tournoi des VI Nations, il faudra aller en Angleterre et en Irlande… Les tests d’importance, ils seront aussi là. L’Afrique du Sud sera un test, l’Australie sera un test, etc. Ce sont des nations qui peuvent postuler au titre mondial. Donc oui, ce sera important, mais ça continuera lors du prochain Tournoi des VI Nations.