XV DE FRANCE. Qui a réellement bousculé la hiérarchie durant cette tournée ?

Cette tournée au Japon, bien que victorieuse, n'aura pas permis à beaucoup de joueurs de bousculer singulièrement la hiérarchie en place.

Ce samedi, le XV de France a fini sa saison en beauté, en s'imposant pour la deuxième fois en deux matchs face au Japon, 15-20. Si le contenu laisse à désirer, ce succès permet néanmoins aux Tricolores de poursuivre leur série d'invincibilité, qui est actuellement de 10 rencontres. Mais au-delà de cela, cette tournée au pays du Soleil Levant a surtout permis au staff des Bleus d'essayer de nouveaux joueurs au niveau international. On pense notamment à Jolmès et Tanga, mais aussi au jeune arrière du Racing 92, Max Spring. Une politique qui avait révélé de nombreux joueurs l'été dernier, lors de la tournée en Australie comme Jaminet, Villière, Jelonch ou encore Woki. Si bien que ces quatre joueurs sont désormais des titulaires en force du groupe France. Mais peut-on en dire de même de cette tournée au Japon ?

RESUME VIDEO. La superbe valise de Couilloud sauve la France face au Japon Moefana et Flament au dessus du lot

Sur l'ensemble des deux rencontres, ils furent certainement les deux meilleurs tricolores. Innarêtable lors du premier test, le Bordelais Yoram Moefana a fait très mal à la défense japonaise. En témoigne son essai après un superbe petit par-dessus, mais aussi sa percée toute en puissance sur l'essai de Damian Penaud. Un peu plus timide lors du second match, ses qualités défensives ont néanmoins fait du bien à une équipe de France qui ne cessait de reculer. Déjà dans le groupe très resserré avant cette tournée (4 matchs joués dans le Tournoi, dont trois titularisations), Moefana a peut-être mis le doute au staff des Bleus. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait ! Tout comme le Toulousain Thibaud Flament, qui a réalisé une tournée très propre. Si lui aussi a baissé de rythme lors du second match (à l'image de l'équipe), il fut néanmoins l'une des satisfactions devant. Très bon en touche, son profil de deuxième ligne plaqueur-joueur est un atout non-négligeable au niveau international. Déjà présent sur le banc, Flament pourrait tenter Fabien Galthié de le titulariser en numéro 4 lors des prochaines rencontres du XV de France. Peut-être dès cet automne ?

RUGBY. Thibaud Flament, le Monsieur Propre de ce XV de France Des doublures qui n'ont pas su s'imposer

Lors de cette tournée, nous avions affaire à des profils de joueurs bien distincts. Certains découvraient simplement le XV de France et ne pouvaient pas espérer grand-chose si ce n'est engranger de l'expérience (Le Garrec, Haddad, Spring), tandis que d'autres étaient des habitués, qui cherchaient à consolider leur place (Penaud, Jaminet). Et parmi eux, on trouvait des "doublures officielles", qui avaient là une chance de montrer de quoi ils étaient capables. Et malheureusement, nombre d'entre eux n'ont pas passé ce cap. À commencer par la charnière bordelaise, Lucu-Jalibert, qui s'est montrée imprécise à bien des égards. Si l'ouvreur a réalisé un bon premier test, il fut mis en difficulté lors du second, notamment en défense. Quant à Lucu, la rentrée décisive de Couilloud pourrait rebattre les cartes au poste de 9. À moins que son profil plus posé n'ait raison du Lyonnais. De même en première ligne. Bien que solides, Gros, Mauvaka et Bamba n'ont pas suffisamment montré pour espérer glaner une place de titulaire. Matthis Lebel lui, a montré qu'il était une doublure solide au poste d'ailier, sans pour autant mettre en danger Gabin Villière et Damian Penaud. Enfin, un cas pose question : celui de Charles Ollivon. Moins impérial qu'auparavant, difficile de savoir si le Toulonnais retrouvera une place de titulaire. Son statut de capitaine joue en sa faveur certes, mais il ne fait pas tout : d'autant qu'en son absence, Antoine Dupont a remplit ce rôle à la perfection...

RUGBY. 5 points à retenir de la victoire compliquée de la France sur le JaponParadoxalement, l'on pourrait donc penser que cette tournée (bien que victorieuse) est moins réussie que celle en Australie. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le Japon a proposé un jeu très aérien, et assez déstabilisant pour une équipe européenne. De plus, les conditions climatiques, jumelées à la fatigue accumulée tout au long de la saison peuvent expliquer cette baisse de régime lors du second match. Soyons donc indulgents avec les joueurs présents lors de cette tournée, qui ont tout de même réussi l'objectif principal : remporter cette tournée.

XV de France. Stagiaires au Japon, ces Bleus seront peut-être les titulaires de demain