RUGBY. 5 points à retenir de la victoire compliquée de la France sur le Japon

L'équipe de France repart du Japon avec deux victoires en autant de matchs. Ce second test a été riche en enseignements. Certains joueurs ont perdu des points.

Ce samedi face au Japon, l'équipe de France a manqué de maitrise dans de nombreux secteurs de jeu. On y reviendra dans la suite de l'article. Cependant, les Bleus pourront se targuer d'avoir été bons en conquête. Alors oui, le pack japonais n'est pas le plus solide du rugby international et il manquait des cadres. Mais la mêlée tricolore a été très solide et elle a souvent mis son vis-à-vis à la faute. C'est derrière une belle poussée que Couilloud a inscrit l'essai de la victoire. L'alignement a aussi fait le travail avec un nombre très élevé de ballons captés. On aurait néanmoins aimé que ces derniers soient mieux exploités derrière.

Une charnière 100 % bordelaise qui avait l'occasion de marquer des points face à la paire toulousaine Dupont/Ntamack. On avait vu de belles choses lors du premier test. On n'a rien vu lors de ce second affrontement. Lucu n'a pas réussi à mettre de la vitesse et a souffert la comparaison avec un Couilloud qui a porté le ballon et mis son équipe dans l'avancée. Quant à Jalibert, décisif lors du premier test, il a plus souvent tapé au pied que tenté. Dans le premier acte, alors que Lee avait avancé sur 27 mètres, le Bordelais avait seulement parcouru 2 mètres et fait deux passes pour quatre coups de pied.