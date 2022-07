XV de France. Stagiaires au Japon, ces Bleus seront peut-être les titulaires de demain

Pas utilisés au Japon, certains jeunes joueurs du XV de France pourraient néanmoins porter rapidement le maillot tricolore.

On le savait, cette tournée d'été n'allait pas permettre au staff des Bleus d'essayer autant de joueurs que l'année dernière. La faute à une série de seulement 2 rencontres. Un sentiment confirmé ce jeudi, avec la composition des Bleus pour ce second test. En effet, seuls Spring et Diallo sont rentrés dans le groupe, au détriment de Jaminet et Tolofua. Un choix de la continuité qui se comprend, mais qui laisse certains supporters sur leur faim. Car oui, de nombreux jeunes talents ne seront donc pas utilisés lors de cette tournée, comme par exemple Aymeric Luc, Matthias Haddad ou encore Louis Carbonel (qui a cependant déjà eu sa chance chez les Bleus). Au total, 17 joueurs n'auront disputé aucun match au Japon. Un chiffre assez conséquent donc, mais plutôt logique quand on connaît l'amour que porte Fabien Galthié pour la continuité. Ce dernier a d'ailleurs expliqué ce choix en conférence de presse : "Des joueurs sont venus travailler avec nous durant 3-4 semaines, et ils n’auront pas la chance de porter le maillot de l’équipe de France. J’espère qu’ils en auront toujours autant envie, que ce temps passé avec nous décuplera leur motivation, et la vision de leur carrière à court et moyen termes (...) cette tournée est un incubateur et il y a des joueurs qui n’ont pas perdu leur temps au Japon. Il y a des joueurs qui intègreront bientôt le XV de France".

RUGBY. La composition de l'équipe de France sans Jaminet pour le 2e test face au JaponDes messages encourageants, confortés par celui de Laurent Labit, qui n'a pas hésité à nommer les joueurs qui pourraient rapidement s'imposer sous le maillot tricolore, toujours en conférence de presse : "Nous, on veut développer des joueurs et comme le dit souvent Fabien Galthié, il y aura une équipe de France après 2023. Dans ce but, il faut rester en haut et rivaliser avec les meilleures nations pendant le plus longtemps possible. C’est la raison pour laquelle on a pris cet été trois ou quatre joueurs qui avaient excellé avec les moins de 20 ans, comme Nolann Le Garrec, Enzo Reybier ou Louis Lebrun. Ils seront amenés à jouer avec la sélection très rapidement, au même titre qu’un garçon comme Rémy Baget. C’est aussi pour ça que l’équipe de France est à ce niveau-là". Un projet à long terme donc, qui commence dès à présent pour le staff des Bleus. Vous l'aurez compris, il se pourrait que certains jeunes joueurs intègrent incessamment sous peu le XV de France, et ce, même avant le Mondial 2023 !

