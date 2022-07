Rugby. Le solide programme de l'équipe de France avant la Coupe du Monde connu !

La FFR a dévoilé le programme des Bleus pour préparer la prochaine Coupe du Monde en France. Les hommes de Fabien Galthié auront 4 matchs de préparation et 2 stages.

Le programme des Bleus avant la Coupe du Monde 2023 vient donc d'être dévoilé par la FFR. Comme on pouvait s'en douter, Fabien Galthié et son staff, disposeront de 42 joueurs pour préparer le Mondial français. Neuf d'entre eux seront libérés au soir du 28 août afin de réduire le groupe à 33 éléments. Un premier stage est prévu en Guyane, du 25 au 30 juin, tandis qu'un deuxième se déroulera à Monaco et prendra fin le 16 juillet. À la fin de ces deux stages, les Tricolores auront droit à des coupures pour se régénérer. Enfin, la FFR précise que les Bleus enchaîneront, ensuite, avec 4 matchs de préparation.

Les hommes de Fabien Galthié affronteront dans un premier temps l'Écosse, les week-ends du 5 et 12 août 2023. Les Bleus défieront ensuite les Fidji une semaine plus tard (week-end du 19 août) avant donc de terminer leur préparation contre l'Australie, le 26 août. Pour rappel, le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande aura lieu le 8 septembre 2023.

Matchs de préparation :

WE du 5 août : France-Écosse

WE du 12 août : France-Écosse

WE du 19 août : France-Fidji

WE du 26 août : France-Australie