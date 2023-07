RUGBY. Le Stade de France et le Michelin parmi les toutes meilleures ambiances d’Europe ?

Selon le site anglais Ruck, le Stade de France, ainsi que le Michelin, font partie des enceintes les plus chaudes d'Europe.

Décidément, le rugby français ne cesse de jouer les premiers rôles. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas question de ce qui se passe sur le terrain, mais bien autour de ce dernier ! En effet, le site anglais Ruck a publié cette semaine son classement des dix stades avec le plus d'ambiance en Europe. Et pour ce faire, le média britannique s'est appuyé sur les évaluations des supporters sur les différents sites web, comme Tripadvisor, ou encore rugbygroundmap.

Et si vous pensiez que les stades britanniques seraient largement en tête, vous vous êtes trompés. Car oui, deux enceintes d'Hexagone se retrouvent sur le podium ! Le Stade de France (3ème), situé à Saint-Denis, ainsi que le Stade Marcel-Michelin (2ème), antre de l'ASM. Toujours considéré comme une place forte du rugby français, l'on aurait pu penser que le Michelin ait perdu un peu de sa superbe ces derniers temps, au vu des résultats en dents de scie de Clermont. Mais visiblement, il n'en ait rien.

RUGBY. Top 14. A Clermont, Michelin reprend les choses en main avec de grandes ambitions !Quant au Stade de France, l'on ne cesse d'entendre certaines critiques (parfois justifiées) concernant la disposition de ce stade, mais aussi à propos de son accès parfois complexe. Néanmoins, ces défauts ont certainement dû être compensés par la ferveur grandissante autour du XV de France.

Toujours est-il que selon ce classement, l'enceinte dyonisienne se place devant d'autres stades mythiques, comme Thomond Park (4ème), Murrayfield (7ème), ou encore le temple du rugby, Twickenham (10ème). Enfin, notons qu'un autre stade français se trouve dans ce classement : celui du RCT, le Stade Félix-Mayol. Placé 6ème, il est devancé de peu par celui de Gloucester, le Kingsholm Stadium.

Classement selon le site Ruck :

1- Principality Stadium (Cardiff)

2- Stade Marcel-Michelin (Clermont)

3- Stade de France (Saint-Denis)

4- Thomond Park (Limerick)

5- Kingsholm Stadium (Gloucester)

6- Stade Félix-Mayol (Toulon)

7- Murrayfield (Édimbourg)

8- The Recreation Ground (Bath)

9- Welford Road Stadium (Leicester)

10- Twickenham (Londres)

RUGBY. 6 NATIONS. L'année prochaine, le XV de France ne jouera pas au Stade de France !Si ce classement reste purement subjectif, il fait néanmoins une excellente publicité pour le rugby français et ses supporters, à moins de deux mois de la Coupe du Monde. En revanche, les fans du monde entier ne pourront confirmer (ou non) cette réputation que dans un des trois stades présents dans cette liste : le Stade de France. Car oui, le Michelin et Mayol n'ont pas été sélectionnés pour accueillir des rencontres du Mondial.

Pour rappel, 9 stades ont été retenus pour cette Coupe du Monde 2023 : le Stade de France (Saint-Denis), le Stadium de Toulouse, le Stade Pierre Mauroy (Lille), le Stade de la Beaujoire (Nantes), le Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne), le Groupama Stadium (Lyon), le Stade Vélodrome (Marseille), l'Allianz Riviera (Nice), et enfin le Matmut Atlantique Stadium (Bordeaux).

