RUGBY. Le meilleur joueur de la Coupe du monde est-il vraiment Néo-Zélandais ?

Parmi le florilège de grands joueurs présents lors de cette Coupe du monde, certains ont plus tiré leur épingle du jeu que d'autres. Voici les 5 meilleurs joueurs de la compétition.

Comment commencer cette liste sans citer l'inévitable Bundee Aki ? Il a été, de loin, le meilleur joueur de ces phases de poules ! A 33 ans, ce dernier disputait sans doute sa dernière Coupe du monde, mais a régalé le public irlandais à chaque sortie. Aki est tout simplement le joueur qui a réalisé le plus de courses balle en main, avec un total de 81, dépassant ainsi Beauden Barrett ou Savea qui en totalisent 60 !

Avec cinq essais plantés en autant de rencontres, le joueur d'origine néo-zélandaise aurait mérité de poursuivre la compétition. Son exploit personnel face aux Blacks en quart de finale a totalement relancé la partie. Aux côtés de Sexton, Bundee Aki a prouvé qu'il était le meilleur numéro douze du monde.

Monsieur record ! Il serait difficile de ne pas donner le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde à Will Jordan, si ce dernier marque un essai en finale et remporte le sacre mondial ! L'ailier des Blacks roule sur la compétition et a déjà franchi la ligne huit fois. Il a donc égalé le record de Lomu, d'Habana et de Savea, avec un match en moins ! Au-delà de ses essais, Jordan semble révolutionner le poste, et ne se contente pas d'être un simple finisseur. Le joueur de 25 ans possède un bon jeu au pied, mais aussi de solides bases aériennes pour jouer à l'arrière. Un seul essai suffirait à Jordan pour rentrer définitivement dans les livres d'histoire.

Coupe du monde. La folle stratégie avec Antoine Dupont en cas de finale du XV de France face aux All Blacks !

La vedette du XV de France pour ce mondial, c'était bien lui. Avec six essais en seulement cinq matchs, et 13 percées au total, Damian Penaud était sur la première marche de bon nombre de classements individuels. Le futur joueur de l'UBB a éclaboussé les matchs des Bleus de son talent, jusqu'au quart de finale ? Aurait-il pu être le meilleur joueur de la Coupe du monde ? Certainement, mais à vrai dire, ce dernier n'a pas livré une copie parfaite en quart de finale. Néanmoins, il faudra compter sur lui pour le prochain mondial !

Le vice-capitaine des Blacks réalise une Coupe du monde XXL. Sans aucun doute, Ardie Savea est le meilleur avant de la compétition, et démontre qu'il est également un leader sensationnel. Plaqueur infatigable, gratteur et décisif balle en main, le numéro 8 assure parfaitement le lien entre les "gros" et les trois quarts. Encore une fois face aux Boks, Savea sera l'arme principale du pack néo-zélandais. En cinq rencontres, Savea ne s'est reposé que 17 minutes, car en plus d'être un formidable joueur de rugby, c'est un athlète accompli. Si ce dernier gagne la Coupe du monde, il accrocherait un trophée de plus avec les Blacks, lui qui a déjà remporté cinq éditions du Rugby Championship.

XV de FRANCE. Posolo Tuilagi en 3 pour remplacer Uini Atonio ? ''À proscrire absolument'', selon cet ancien 1ère ligne

Sya Kolisi

Évidemment, un joueur sud-africain devait absolument apparaître dans cette liste, tant les champions du monde en titre réalisent un parcours honorable, il faut l'admettre. Difficile néanmoins de ressortir un joueur en particulier de ce collectif accompli, c'est pourquoi Sya Kolisi a été choisi, en bon capitaine. Le capitaine courage des Springboks a réussi à revenir d'une rupture des ligaments croisés en seulement six mois, et performe au plus haut niveau depuis le début du mondial.

Ce leader dans l'âme est au four et au moulin, et malgré son gabarit aux antipodes des monstres absolus de ce poste, il réussit à se mettre en avant grâce à une intelligence de jeu rare. Plaqueur d'exception, celui qui rejoindra le Racing 92 à la fin de la compétition rêve d'un deuxième titre mondial consécutif, après avoir été couronné au Japon en 2019.

Et selon vous, quel grand nom de cette courte liste mérite d'être élu meilleur joueur de la Coupe du monde ?

XV DE FRANCE. Plus d'un million d'euros à se partager, voici ces Bleus qui toucheront gros après ce Mondial !