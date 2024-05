RUGBY. Le couperet est tombé : Santiago Chocobares suspendu mais rien n'est perdu pour le Stade Toulousain

Santiago Chocobares, joueur du Stade Toulousain, est suspendu trois semaines après un plaquage dangereux en demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins.

Le Stade Toulousain devra se passer des services de son centre argentin, Santiago Chocobares, pendant les trois prochaines semaines. Cette décision fait suite à une audience disciplinaire indépendante concernant son geste dangereux lors de la demi-finale d'Investec Champions Cup contre les Harlequins, disputée le 5 mai au Stadium.

Cité par la commissaire Beth Dickens pour un plaquage illégal sur le trois-quarts centre des Harlequins, Luke Northmore, à la 74e minute du match, l'Argentin a été jugé coupable d'avoir enfreint la Règle 9.13 de World Rugby. Laquelle stipule qu'un joueur ne doit pas plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d'une manière dangereuse.

La Commission de discipline a visionné les images de l'incident et entendu les dépositions de Chocobares, de son représentant juridique, Neil Robertson, ainsi que des dirigeants du Stade Toulousain, Didier Lacroix et Ugo Mola. Elle a conclu que le plaquage méritait un carton rouge, confirmant ainsi la citation.

Initialement, la sanction pour une infraction de degré moyen selon la Règle 9.13 commence à six semaines. Toutefois, en raison du plaidoyer de Chocobares et de son casier disciplinaire vierge, la sanction a été réduite de moitié, ce qui a abouti à une suspension de trois semaines.

Ainsi, Chocobares pourra potentiellement rejouer à partir du 20 mai s'il suit un atelier de coaching spécifique proposé par World Rugby. On peut facilement imaginer que le Puma ne va pas se priver de le suivre afin d'être disponible le plus rapidement possible pour le champion de France.

Cette suspension arrive à un moment crucial de la saison pour le Stade Toulousain, qui se prépare pour les phases finales du Top 14 mais surtout la finale de la Champions Cup face au Leinster le 25 mai. L'absence de Chocobares, un joueur clé dans la ligne de trois-quarts toulousaine, représente un défi supplémentaire pour l'équipe d'Ugo Mola, déjà sous pression pour maintenir son niveau de performance.

Cette saison, l'ancien joueur de Jaguares a participé à huit rencontres dont cinq comme titulaire. Il était remplacé lors du quart de finale face à Exeter puis lors de la demie contre les Harlequins. Malgré la qualité et la profondeur du groupe, l'expérience et la polyvalence de Chocobares sont un plus pour l'équipe haut-garonnaise.