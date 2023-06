RUGBY. Lauret, Tuisova, Tambwe... Voici les meilleurs joueurs de ces barrages de Top 14 !

Ce week-end, les deux barrages de Top 14 se sont soldés par les défaites des deux équipes qui recevaient ! Nous avons vu du rugby de très haut niveau, avec des internationaux en forme !

Wenceslas Lauret, le taulier

Figure emblématique du Racing 92 depuis son arrivée en 2013, Lauret a connu l'importance des phases finales en Top 14 ! Ce week-end, dans le derby parisien, le natif de Tarbes a été au four et au moulin, et quelque part, à l'image du pack francilien, qui n'a pas eu à rougir face à celui de Paris. Intraitable en défense, ce dernier a réalisé un 10/10 dans l'exercice, sans jamais rechigner à la tâche. Sollicité en touche également, nous avons pu le voir porter le ballon dans le jeu courant, jusqu'à cet essai à la 19e minute. Cadre de l'effectif de Laurent Travers, le joueur de 34 ans n'a toujours pas prolongé au Racing 92, et son avenir semble toujours incertain.

Tuisova, l'indispensable

Depuis plusieurs mois, la question de savoir si Josua Tuisova est indispensable au jeu du LOU revient de plus en plus, et s'est une fois de plus confirmée ce week-end. Avec le numéro 12 dans le dos, l'ancien de Toulon a malmené Yoram Moefana, qui était son principal vis-à-vis. À l'origine du deuxième essai des siens lors de la première période, avec une percée de plus de 40 mètres, suivis d'un bijou de passe en pleine course, Tuisova était aussi à la conclusion ! Néanmoins, ce dernier est sorti à la 66e minute, après plusieurs phases de jeu avec le genou au sol. Durant ce temps-là, il aura cassé quatre plaquages. Toutefois, après une aventure de 4 saisons à Lyon, Tuisova va rejoindre le Racing 92 la saison prochaine.

Madosh Tawbe, ce héros

Plus vraiment titulaire depuis l'explosion de Bielle-Barey à l'aile de l'UBB, Madosh Tambwe a bien failli être remplaçant au coup d'envoi de cette rencontre, ou bien hors groupe ! Cependant, Buros toujours blessé, c'est donc le jeune bordelais qui a glissé à l'arrière, laissant alors une fenêtre de tir à Tambwe, qui n'a pas manqué la cible ! Le Congolais a été le véritable détonateur côté bordelais, au point d'inscrire les deux essais les plus importants du match, dont celui de la victoire. Avec sa pointe de vitesse rappelant celle des sprinteurs, l'ailier girondin a été plus qu'efficace sur les rares ballons qu'il a touchés. Sur deux exploits individuels, Tambwe a cassé pas moins de neuf plaquages, chapeau.

Juan Imhoff, toujours au top !

À 35 ans, et pas moins de 12 saisons plus tard dans la capitale, le Puma du Racing 92 ne semble pas prendre une ride ! Ce week-end face au Stade Français, Imhoff a été décisif pour offrir une demi-finale aux siens. L'Argentin n'a pas compté ses efforts défensifs, tout comme cette action de classe mondiale, au moment d'arracher le ballon à Lester Etien et d'aplatir le premier essai des ciels et blanc. Malgré la concurrence qui afflue chaque saison au Racing 92, Imhoff reste "l'assurance tous risques" du staff de Laurent Travers. Ce week-end, ce dernier n'a pas perdu un seul duel dans son couloir, que ce soit en attaque et en défense !

