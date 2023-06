RUGBY. Polémique autour de l'arbitrage entre le LOU et l'UBB, les décisions étaient-elles erronées ?

Hier soir, avait lieu le deuxième barrage de Top 14, afin de permettre à Lyon ou Bordeaux de rejoindre La Rochelle en demi-finale. Après le match, beaucoup de décisions arbitrales ont été contestées.

Alors que tout semblait optimal pour jouer au rugby au Matmut Atlantique, des soucis techniques sont pourtant intervenus en amont de la rencontre. En effet, les caméras de Canal + et de son prestataire ne semblaient pas fonctionner correctement, notamment à cause de violents orages qui ont frappé la ville. Bien que les caméras qui étaient en tribunes, et celles du bord de terrain, étaient opérationnelles, la transmission via le camion dans lequel était placé l'arbitre vidéo était défectueuse. De ce fait, le corps arbitral a décidé de ne pas faire appel à l'arbitrage vidéo durant le match, préférant conserver des arbitres de ligne supplémentaire. Cette décision a été lourde de conséquences, surtout pour les perdants du soir qui n'ont pas compris certains jugements.

Trois essais vraiment litigieux ?

Sans l'appel de la "VAR", les arbitres ont dû, durant toute la partie, se faire un avis le plus sensé possible avec les faits qui s'étaient déroulés devant leurs yeux, sans l'appui de l'écran géant du stade ! Première offensive bordelaise et premier essai comportant des doutes, avec Matthieu Jalibert ! Le numéro 10 de l'UBB franchi la ligne en glissant, et semble perdre le contrôle de la balle. Néanmoins, rien de clair et évident pour refuser cet essai, qui sera donc accordé. Les arbitres ont aussi jugé que ce dernier a aplati en deux temps, de façon concise. Puis, en deuxième mi-temps, alors que Bordeaux était mené 17 à 8, un essai de Mamadou Diaby a totalement relancé la partie. Grâce à une sublime passe sautée d'Oghre, le capitaine girondin plongea dans l'en-but. Néanmoins, certains joueurs du LOU se sont plaints d'un en-avant du troisième ligne au moment d'aplatir le ballon. En regardant plus en détail l'action à la vidéo, avec des plans au ralenti, difficile tout de même de refuser l'essai à Diaby. Pour finir, le funambule Tambwe a marqué l'essai de la victoire en toute fin de match, sur un lancement en première main et avec une accélération tout bonnement impressionnante. Rebelote, une fois de plus certains joueurs lyonnais ont contesté la roulade de l'ailier congolais, mais l'essai a été accordé, après discussion avec l'arbitre de touche. Quoi qu'il en soit, nul doute qu'avec l'appui de la vidéo, les arbitres auraient passé à la loupe les essais de Bordeaux, sans pour autant les annuler.