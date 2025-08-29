RUGBY. La PRO D2 meilleure que la Premiership ? George North y croit

En Pro D2 depuis 1 an, George North est séduit par ce championnat qui est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et même meilleur que la Premiership anglaise ?

Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une star anglo-saxonne du rugby qui l'affirme. Loin de nous l'idée de le contredire alors. Arrivée à Provence Rugby la saison dernière, George North poursuit son adaptation au championnat français, extrêmement compétitif.

La venue d'un tel joueur dans le sud a également été un coup de projecteur sur le club et la confirmation du projet très alléchant mené par la direction. La prochaine venue de Caleb Muntz, l'ouvreur fidjien, et l'arrivée à l'intersaison de Philippe Saint-André ne font que confirmer cela.

La Pro D2 capable de rivaliser avec la Premiership

Premier révélateur de cette attractivité (et aussi du portefeuille des clubs) est la qualité des joueurs qui composent ce championnat : Mako Vunipola, Courtney Lawes, George North... Que de joueurs de classe internationale.

Mais aussi, "ce qui a le plus surpris" North, confie-t-il à L'Équipe, c'est de voir que "[ses] matchs faisaient les mêmes audiences que la Premiership anglaise." La Pro D2 est en bonne santé et attire les téléspectateurs, tout comme les diffuseurs.

Se bataillant depuis une saison, chaque week-end, pour tenter de monter en Top 14, North le confirme, la Pro D2 n'a pas à rougir de la Premiership. Il est convaincu que "beaucoup de clubs de Pro D2 livreraient une belle bataille contre des équipes de Premiership ou des provinces galloises", poursuit-il.

Un jeu qui est différent

George North explique aussi cela par le jeu qui n'est pas le même selon la culture. Au Royaume-Uni, "chacun a son rôle défini", argumente-t-il, tandis qu'en France, c'est "un rugby plus rapide avec des offloads, un jeu plus offensif et instinctif."

Le fait de se battre pour gagner sa place, aussi bien au sein du collectif que face aux autres clubs, est un marqueur important de notre système français. S'il trouve ça "passionnant de se battre pour la montée", il "apprécie aussi le système de relégation" qui, selon lui, "stimule le niveau et pousse tout le monde à se battre chaque semaine." Ce qui est sûr, c'est que George North se sent bien en France et, après une première saison poussive, nous avons hâte de le retrouver sur les terrains de Pro D2.

