TOP 14. Clermont verrouille son meilleur joueur sur le long terme ! Le projet de l'ASM en bonne santé ?

Gros coup de Clermont qui prolonge Baptiste Jauneau et verrouille sa pépite (21 ans) pour plusieurs saisons. Le projet de l'ASM gagne également en crédibilité.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel, Baptiste Jauneau prolonge à Clermont ! Le jeune demi de mêlée français poursuit son aventure chez les Jaunards, de quoi rassurer les supporters.

Car, récemment, les rumeurs allaient bon train concernant son avenir, l'envoyant principalement à Toulon, avec la Section Paloise dans les clous également. Le joueur décide finalement de rester en Auvergne.

TOP 14. Coup dur pour l’UBB : un nouvel international rejoint l’infirmerie, centres en pénurie

Un contrat de 2 ans (+1 en option)

Baptiste Jauneau, dont l'avenir agitait les rumeurs ces dernières semaines, se devait de prendre une décision. Avec Toulon qui le désirait âprement, et Pau qui pouvait se l'offrir, lui qui né dans le Béarn.

TOP 14. Tatafu, Chouzenoux, Épée... Le match Bayonne - Toulouse fait des dégats

C'est de manière innovante, par une énorme bâche déployée sur le stade Marcel-Michelin, que l'annonce a été faite aux supporters de la Yellow Army. Ces derniers conservent leur pépite pour quelques années encore.

Jauneau a prolongé pour 2 saisons, jusqu'en 2028, lui dont le contrat se terminait à l'issue de cette saison 2025-2026. Il possède également une année supplémentaire en option dans son contrat, reste à savoir si elle est activable par le club ou le joueur.

RUGBY. ''Un déplacement ridicule'' : Alldritt ne digère pas le voyage en Afrique du Sud

Le projet de l'ASM gagne en crédibilité

Vraisemblablement, cette option devrait être activable par le joueur, qui, en ayant prolongé 2 ans, se laisse le temps de voir les progrès que fera l'ASM à l'avenir. Le projet, initié par Christophe Urios est, certes, bien parti, mais Clermont n'a pas encore retrouvé la place forte qu'était la sienne à l'échelle nationale il y a quelques années.

Avec la prolongation du meilleur joueur clermontois, et de l'un de ses capitaines, à seulement 21 ans, le projet de l'ASM gagne clairement en crédibilité. Cela devrait servir d'argument supplémentaire lors de négociations pour de futurs transferts ou de futures prolongations de joueurs.

TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?