TRANSFERT. TOP 14. Cet international girondin reste fidèle à Bordeaux et snobe l’ASM
Romain Buros paré au décollage avec l'UBB. crédit photo : screenshot Canal +
Courtisé par l'ASM Clermont de Christophe Urios, l’arrière international Romain Buros va finalement prolonger son aventure avec l’Union Bordeaux-Bègles.

C’était l’un des dossiers chauds du marché à venir, il vient déjà de se refermer.

En fin de contrat en 2026, Romain Buros aurait pu faire chavirer le cœur des recruteurs. L’ASM Clermont, en quête de stabilité et de leaders pour reconstruire son projet, rêvait de l’attirer. Mais selon les informations de L’Équipe, l’arrière de 28 ans va prolonger avec l’UBB pour trois saisons supplémentaires.

Centurion et cadre du vestiaire

Arrivé en 2018 en provenance de la Section Paloise, Buros est devenu un cadre incontournable à Chaban-Delmas. Plus de 130 matchs, une Coupe des champions remportée, une finale de Top 14 disputée la saison dernière et, en prime, une première sélection avec les Bleus face aux All Blacks en 2024.

Autant dire qu’il s’est imposé comme l’une des références du championnat à son poste.

L'ASM était sur le coup

La rumeur d’un départ avait pris de l’ampleur ces derniers jours. Plusieurs médias annonçaient que Clermont, désireux de retrouver le haut de tableau, en avait fait une priorité de recrutement. Le profil de Buros, solide sous les ballons hauts, précis au pied et doté d’une belle lecture du jeu, collait parfaitement aux besoins des Jaunards. Mais l’UBB n’a jamais vraiment ouvert la porte et le joueur lui-même semblait attaché à la dynamique bordelaise.

Le choix de prolonger s’inscrit dans la lignée des dernières signatures du club. Après Damian Penaud (jusqu’en 2028) et le manager Yannick Bru (2029), c’est un autre cadre qui verrouille son avenir en Gironde. Un signal fort envoyé par l’UBB, qui sécurise ses hommes clés pour continuer à jouer les premiers rôles en Top 14 comme en Champions Cup.

Actuellement blessé au mollet, Buros manquera la reprise du championnat contre La Rochelle le 6 septembre. Mais une chose est certaine : quand il reviendra sur les terrains, ce sera avec le maillot de Bordeaux-Bègles encore pour un bon moment.

Bon ben maintenant, entre l'UBB et l'ASM, si j'avais été Buros...

  • il y a 24 minutes

