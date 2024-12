RUGBY. Kinghorn révèle quel joueur l’a choqué au Stade Toulousain (ce n’est pas Dupont)

Arrivé au Stade Toulousain il y a environ un an, Blair Kinghorn s’est livré sur le joueur qui l’a le plus surpris au club : Peato Mauvaka.

Comme un poisson dans l’eau. En seulement quelques matchs, Blair Kinghorn s’était complètement adapté au système de jeu du Stade Toulousain. Arrivé à la fin de l’automne 2023 en Haute-Garonne, pour remplacer numériquement Melvyn Jaminet, l’Écossais fait aujourd’hui les beaux jours d’Ugo Mola et son staff.

Ce dimanche 15 décembre, le Toulousain va jouer son 24ᵉ match avec les Rouge et Noir, un an et six jours après ses débuts. Pour fêter sa première année dans le Sud-Ouest de la France, le podcast Rugby Pod show lui a demandé une interview. Dans ce dernier, il se livre sur ses coéquipiers à Toulouse.

Alors que des questions sur Antoine Dupont lui sont posées, Blair Kinghorn redirige la discussion vers un autre joueur : Peato Mauvaka. “Quand je suis arrivé, il m'a surpris. C'est l'un des joueurs les plus techniques avec le ballon au sein de l'équipe, il est tellement habile”, confie-t-il au sujet du talonneur.

Par ailleurs, Blair Kinghorn raconte le match dans lequel il s’est rendu compte du potentiel du joueur, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023. À ce moment-là, il ne savait pas qu’ils seraient coéquipiers quelques mois plus tard :

Je me souviens d'avoir regardé la Coupe du monde et Julien Marchand s'est blessé. Peato est entré en jeu au début du match contre la Nouvelle-Zélande et il s'est mis à découper des All Blacks. Je me suis dit "Qui est ce type ? Que se passe-t-il ?" Après, j’ai su que j'allais jouer avec lui. Tout simplement, il est cinglé. C'est aussi un gars très marrant et très doué.”

Visiblement très surpris par la qualité technique du première ligne, l’Écossais n’en démord pas et fait l’éloge de l’international français. “C'est probablement l'un des joueurs les plus habiles que j'aie jamais vu de ma vie”, affirme celui qui joue, par exemple, au côté d’un certain Finn Russell en sélection.

“Lorsqu'il s'amuse à l'entraînement, avant ou après celui-ci, il a toujours un ballon dans les mains. Il ne laisse jamais tomber un ballon. Quelqu'un lui en lance un et il l'attrape d'une main, il joue au tout le temps avec. Il a tellement de skills variés. Il est tout simplement génial”, affirme sans hésitation Blair Kinghorn.

Talisman du Stade Toulousain la saison passée, Blair Kinghorn a été un joueur clé de l’écurie rouge et noir dans la course au doublé. Polyvalent, il a rapidement marqué les esprits. Aujourd’hui, reste à voir ce que Peato Mauvaka a pensé de Blair Kinghorn quand il est arrivé au club et la boucle sera bouclée.

