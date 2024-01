RUGBY. À 19 ans, Hugo Reus (La Rochelle) a-t-il les armes pour le XV de France ?

L’ouvreur rochelais impressionne à son jeune âge, mais Hugo Reus est-il réellement en mesure de prétendre au Bleu ? Y a-t-il un intérêt ?

Imperturbable face aux perches, Hugo Reus a de nouveau scellé la rencontre en faveur du Stade Rochelais, ce samedi dans le Béarn. Avec un 100% au pied, il a donné un matelas suffisamment solide aux Rochelais pour devenir la première équipe à s’imposer à Pau cette saison (20-29).

Avec cette réussite, le Périgourdin est le deuxième buteur français avec le meilleur taux de réussite du Top 14, avec 87,5% de réussite face aux perches. Il se place juste derrière Camille Lopez, qui culmine à 92,7% de tentatives réussies.

Avec de telles performances répétées, le coup de pied de la gagne face à Bayonne restant dans un coin de la tête, le jeune ouvreur de 19 ans commence à intégrer certains débats. Parmi ces derniers, celui du XV de France n’y échappe pas et induit une question : Hugo reus peut-il être l’invité surprise du XV de France ? Et en a-t-il l’intérêt ?

Hugo Reus et les attentes internationales

Du côté de Fabien Galthié, la porte ne semble pas fermée. Selon L’Équipe, la présence d’Hugo Reus aux prochains rassemblements était évoquée ainsi par le sélectionneur, en novembre dernier : “Il s’est donné le droit (de rêver aux Bleus), il a tout le potentiel de penser qu'il peut rentrer dans le vestiaire du quinze de France”.

L’inconnue des Bleuets rentre également en considération. Titulaire avec France U20, Hugo Reus a encore l’occasion de postuler au prochain Tournoi junior et, par conséquent, de faire ses armes dans l’antichambre du rugby international.

De plus, s'il excelle face aux perches, le jeune ouvreur a encore beaucoup de choses à ajuster dans le jeu courant. Parfois défaillant dans l’animation ou dans le jeu au pied courant, il commet des erreurs. Rien de grave, bien sûr, seulement des jauges à régler et où l’âge et l’expérience feront leur effet.

Depuis le début de saison, les membres du staff rochelais montrent toute la confiance qu’ils ont en l’évolution de leur pépite. En plus de lui laisser des feuilles de matches (11 apparitions pour 5 titularisations cette saison), le minot ne cesse de travailler. En-tout-cas, c’est ce que confie Donnacha Ryan, l'entraîneur adjoint en charge des avants de La Rochelle, à L’Équipe :

Ce n'est pas un hasard s'il a cette réussite. J'ai l'impression qu'il habite au centre d'entraînement. Oui, il a beaucoup de compétences et de talent, mais il travaille beaucoup pendant la semaine. Il pose beaucoup de questions, s'investit énormément. Il a encore des choses à régler, car il n'a que 19 ans, mais il progresse très bien.”

Ainsi, la porte n’est pas fermée et malgré son jeune âge et ses approximations, l’ouvreur est un travailleur qui ne rechigne pas à l’entraînement. Mais alors, pourrait-il prétendre à un chemin similaire à celui que Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton ont emprunté cet été ? Peut-être, mais est-ce encore possible…

Le 3e ouvreur, réalité devenue mythe ?

En l’absence de Romain Ntamack, le numéro 3 dans la hiérarchie des Bleus à l’ouverture ne fait place à aucune certitude. Avec le forfait du Toulousain, Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy sont tous les deux montés d’un rang. Pour compléter le podium, la logique du dernier mandat aurait propulsé Léo Berdeu à Marcoussis, mais le Lyonnais n’a plus joué depuis 8 mois après une grave blessure.

Parmi les autres candidats, différents noms apparaissent : Lopez, pour un ultime baroud d’honneur ? Hervé ou Popelin, pour la forme du moment ? Et enfin, Reus, pour découvrir le grand bain ? Parmi tous ces prétendants, aucun n’apparaît clairement favori. D’autant plus, la réduction du groupe France à 34 joueurs pourrait coûter la place à un troisième ouvreur, laissant Jalibert et Hastoy sans nouvelle concurrence.

En effet, le staff du XV de France pourrait doubler chaque poste, puis privilégier des avants en tant que 3ᵉ choix. D’autant que Thomas Ramos peut aussi couvrir le poste de numéro 10. Ainsi, Fabien Galthié fera-t-il le choix de se priver d’un avant pour propulser Hugo Reus sur le devant de la scène ? Réponse le 16 janvier…

